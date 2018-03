El foc consumeix l'obra d'Okuda en la nit de Sant Josep més freda en vint anys

El vent i el fred han marcat la Nit de la cremà a València i la resta de municipis que celebren les Falles a la Comunitat Valenciana. Amb una temperatura de tan sols 8 graus i unes ratxes de vent que han tirat al sòl els remats de diferents monuments per tota la província, entre ells el de la falla guanyadora en secció especial a Sagunt, la policromàtica obra d'Okuda, que presidia la Plaça de l'Ajuntament a València, ha sigut l'última a caure presa de les flames en la capital.

Així, primer han sigut els monuments infantils, des de les 22 hores i fins a les 23 hores, quan ha pres la falla infantil municipal solament uns minuts després que ho fera la de Mestre Gozalbo-Conte Altea, guanyadora del primer premi en secció infantil. Posteriorment, a partir de la mitjanit, el cel de València s'ha tenyit de tons grocs i ataronjats per les flames que han acabat amb els monuments grans, per a acabar amb la guanyadora del primer premi en secció especial (Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal) a les 00.30 hores, i passada la una de la matinada la falla municipal dissenyada per Okuda.

La cremà, igual que ha succeït amb la mascletà del mig dia del dilluns i la Nit del Foc, ha estat protagonitzada per la pirotècnica castellonenca Reyes Martí, la primera dona a ser la responsable dels trets dels principals espectacles pirotècnics de les festes falleres a València.