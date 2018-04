Un jurat despolititzat i paritari triarà les falles municipals que hauran de primar els materials sostenibles

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat este divendres les bases per a la contractació de les falles municipals de l’any que ve, consensuades per tercer any consecutiu amb el Gremi d’Artistes Fallers.

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha destacat el manteniment de l’aposta pels materials sostenibles i ha confirmat que continuarà sent un jurat despolititzat l’encarregat de triar els projectes entre tots els que es presenten entre els pròxims 23 d’abril i 7 de maig.

Fuset ha destacat la importància d’aprovar "unes bases consensuades un any més amb el Gremi d’Artistes Fallers” on hi haurà “una concepció de la falla com a art i element central de la festa".

A més, ha indicat que el pressupost augmentarà fins als 205.000 euros per a la falla gran i fins als 28.500 euros per a la falla infantil.

Este increment ha permés cobrir algunes de les reivindicacions històriques de les artistes i els artistes fallers, com ara la cobertura de les despeses que comporta la grua per a la plantà de la falla gran o els elements decoratius de les dos falles municipals.

Enguany, el jurat que trie les falles municipals de 2019 tornarà a ser un jurat tècnic despolititzat, amb representants del món artístic, faller i creatiu, "en la

constitució del qual volem que es procure la paritat de gènere".

Estes seran les terceres falles seleccionades per un jurat d’estes característiques amb l’objectiu de posar en valor la selecció de les falles segons criteris artístics. En els darrers anys els han integrat representants triats per entitats com ara la Interagrupació, el Cercle de Belles Arts o la Federació de Falles Innovadores, entre d’altres.

Fuset també ha destacat que el procés de valoració d’artistes, trajectòries i projectes substituïx l’antiga presentació d’esbossos, amb grans costos per als artistes interessats a plantar les falles municipals.

"No sols solucionem un problema que lamentaven contínuament les i els artistes fallers, sinó que, a més, els donem l’oportunitat d’exposar i defensar els seus projectes davant dels jurats que han de seleccionar les pròximes falles municipals", ha afirmat Fuset.