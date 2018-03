La geometria i el colorit de falla d'Okuda captiven el gran públic

Figures geomètriques amb línies esmolades i elements multicolors d'una gran vistositat. Són dos dels principals senyals d'identitat d'Okuda San Miguel, l'artista urbà de prestigi internacional que ha dissenyat enguany la falla municipal de València.

Okuda ha traslladat el seu particular estil i visió del món al monument faller i de moment l'acollida del públic està sent d'allò més positiva, tal com ha comprovat in situ eldiario.es.

Els voltants de la falla són un formiguer de visitants i curiosos que no deixen de fotografiar-se al costat del monument, mentre l'equip dels artistes fallers, José Latorre i Gabriel Sanz, malda per ultimar els detalls de les diferents figures i escenes.

La majoria dels espectadors destaquen el colorit i les formes novedoses com allò més impactant del projecte.



Però no solament el públic té una visió positiva. També el Mestre Major del Gremi d'Artistes Fallers, José Ramón Espuig, ha beneït el monument en declaracions a eldiario.es: "No puc fer una valoració detallada perquè encara no he pogut veure la falla acabada, però en general l'estil m'agrada, crec que la falla de l'Ajuntament ha de ser diferent".

Detall d'un dels elements centrals de la falla municipal.

En aquesta línia, Espuig ha considerat que "és bo innovar perquè la gent no s'avorrisca i vaja veient coses noves".

Sota el lema 'Equilibri Universal', la falla d'Okuda ha pretès indagar en el seu món i en els seus personatges per a elaborar una creació que convida a reflexionar sobre la llibertat, el capitalisme i la naturalesa.

Potser, ara mateix el menys vistós del monument siga la base, un cilindre que simula un pilar de rajola caravista que pretén dotar de més altura les dues Venus que sostenen una bola del món que en realitat és una gran guardiola, amb una moneda entrant en ella.

No obstant això, una vegada estiga acabada la base amb totes les figures i escenes que l'envoltaran, algunes d'elles fins i tot eixint d'aqueix cilindre, el conjunt del monument guanyarà en voluminositat.

Acostumat a plasmar la seua obra en galeries d'art i en els carrers, vies fèrries, fàbriques abandonades i fins i tot en esglésies de tot el món, serà tota una experiència per a Okuda veure cremar una de les seues creacions, tal com va reconèixer en declaracions a aquest diari: "No sé quina sensació tindré, és una cosa que mai no he viscut, però que tinc assumida perquè és la raó de ser d'una falla: Segur que serà molt emocionant".