Oltra defiende el trabajo de Trenzano en el control de las ayudas al hermano de Puig y decidirá su futuro cuando el juez "archive o siga adelante"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defendido el trabajo de control de las ayudas al valenciano de la Conselleria de Educación y la tarea de su responsable, Rubén Trenzano, quien ha sido procesado por un juez por haber asegurado que había controlado las subvenciones a las empresas del hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuando lo hizo posteriormente.

Oltra ha argumentado que Trenzano tiene diez días para recurrir su procesamiento y que la fiscalía solicitó el archivo al considerar que se trata de un tema administrativo. "Ahora se puede decidir el archivo del procesamiento. Si no se archiva se verá la situación", ha sentenciado a preguntas de los periodista en referencia a una posible dimisión en caso de apertura de juicio oral.

"Se aplicaron las normas de control que estaban vigentes y que había aprobado el PP. Posteriormente esa normativa se cambió y se hicieron más exhautivos estos controles sobre las subvenciones de manera que se amplió la posibilidad de controlar y se incorporó que si existe una denuncia sobre una subvención se pueda hacer un cotrol específico, además del aleatorio que ya se había hecho", ha explicado la vicepresidenta respecto al posterior análisis que se hizo de las ayudas al hermano de Puig y que el PP había denunciado.

"Ahora hemos de estar a lo que diga el juez. Que no se preocupe el PP que este Gobierno la ética la ha ejercido siempre. hay una propuesta de procesamiento y tenemos que ver qué dice la fiscalía, que junto al juez ya dijeron que no habían indicios penales. Según dijeron, o era un tema administrativo o fruto de la contienda política", ha contestado la portavoz del Consell a preguntas de los periodistas. "En este caso es muy relevante lo que diga la Fiscalía, que es la garante de la legalidad. Y a partir de ahí es muy importante lo que haga el juez, que ya archivó la causa. Cuando decida, la situación será diferente", ha puntualizado.

Sobre las líneas rojas del Consell en caso de procesamiento, "la ética pública no la dictan los tribunales". "La ética tiene una exigencia mayor y eso depende de muchos factores. No es lo mismo que acuse la fiscalía que un partido político sea el único que ejerce esa acusación", ha zanjado.

Convenio con el Gobierno para el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital ha sido otro punto de interés en la rueda de prensa del Consell. "El Ingreso Mínimo Vital tendría que haber llegado hace 30 años, pero ha llegado ahora por unanimidad en el Congreso, lo que demuestra lo histórico de la medida", ha defendido la vicepresidenta. Oltra ha anunciado que en la Conselleria de Igualdad desarrollan el decreto del Consell para encajar el Ingreso Mínimo Vital con la Renta Básica de Inclusión que desde hace años contempla la Generalitat.

"Es importante que encajen ambas prestaciones y se armonicen. No puede ser que haya personas en dos sistemas y otras en ninguna. Es importante también que no se desvertebre el sistema porque los factores de exclusión no son solo económicos, sino educativos o culturales. Y eso necesita de un apoyo para que se produzaca el proceso de emancipación y las personas construyan su proyecto de vida independiente", ha defendido. Para ello, "queremos conveniar con el Gobierno de España la armonización de las dos ayudas, para que los que puedan cobren el IMV y se amplíe a los que reciben ya la Renta Mínima de Inclusión".