La delegada del Gobierno sobre el detenido por el último caso de violencia machista: "Está preso y espero que se pudra"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha mostrado este lunes su deseo de que el hombre detenido como presunto autor de la muerte por un disparo de su compañera sentimental en Villanueva de Castellón, y que se encuentra en prisión, "se pudra".

Calero ha realizado estas declaraciones ante los medios tras asistir en Castellón al minuto de silencio que se ha convocado con motivo de este suceso, acto en el que ha estado acompañada de la subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten.

La delegada del Gobierno, que ha confirmado que el caso está declarado oficialmente como violencia machista, ha indicado que esto es la "lacra vengonzante" y, entre todos, hay que decir 'basta ya'. "Hombres y mujeres nos tenemos que posicionar para ver si podemos acabar con esta lacra, que va a costar", ha añadido.

Al respecto, Calero ha subrayado que tristemente se está en una sociedad "machista", y entre todos hay que luchar "para que esto vaya acabando". "La posición más grande de desigualdad son estos asesinatos de hombres que se creen que las mujeres somos de su posesión, por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer, y todos juntos tenemos que decir fuerte y alto 'ya está bien'", ha apuntado.

Calero, que ha dicho que hoy es un día "muy triste", ha recordado las reivindicaciones del 8 de Marzo y ha dicho que hay que seguir reivindicando y en la lucha "para que la igualdad sea efectiva". "Mientras que no haya igualdad, la democracia no está plena", ha dicho.

La delegada del Gobierno ha explicado que no le consta que en este último caso de violencia machista se produjeran denuncias por malos tratos, "pero parece ser que no". "Hay que tener en cuenta que estos maltratadores, degenerados, aislan a la mujer y están en un círculo de terror y soledad que están tardando entre siete y ocho años en poner la denuncia, pues se sienten con vergüenza. Es un círculo muy perverso el que tiene la mujer cuando está envuelta en estos maltratos", ha apuntado.

"No hay constancia de que haya denuncias, lo que no quiere decir que no fuera una mujer maltratada desde hace mucho tiempo", ha concluido.