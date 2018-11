La marcha del 25N "alza la voz" para "denunciar la vergüenza de una sociedad donde continúan existiendo feminicidios"

Una manifestación ha recorrido este domingo las calles del centro de València con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para "denunciar la vergüenza de una sociedad donde continúan existiendo feminicidios" y "alzar la voz" en contra de "una violencia que se ejerce contra las mujeres de todo el mundo solo por el hecho de ser mujeres".

La marcha, convocada por la Coordinadora Feminista de València, ha comenzado a las 12.00 horas de este domingo en la Porta de la Mar y ha sido encabezada por el lema 'Contra totes les violències masclistes: autodefensa feminista'. Al encuentro han asistido la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto con diferentes asociaciones y partidos.

"Hoy, 25 de noviembre, salimos a conmemorar, que no a celebrar, que es el Día Internacional Contra Todas las Violencias Machistas", ha expresado una de las portavoces de la Coordinadora Feminista de València Ángela Escribano, quien ha añadido que salen "de nuevo a exigir que la violencia de género tiene que dejar de existir y hay que centrar también la mirada en los hombres".

Tal y como indicaron desde la convocatoria, la manifestación ha sido encabezada por un bloque de mujeres en el que se encontraban diferentes organizaciones y batucadas únicamente de mujeres y un segundo bloque mixto, seguido por el resto de la marcha. 'Ja n'hi ha prou de justícia patriarcal' ('Ya está bien de justicia patriarcal') era el lema de la segunda pancarta de la organización.

El acto ha finalizado en la Plaza del Ayuntamiento, donde se ha realizado la lectura del manifiesto unitario del Moviment Feminista de València en el que han expresado la "necesidad" de "desarrollar la Ley Integral Contra la Violencia de Gènero" así como "impulsar el Pacto de Estado y el Pacte Valencià".

"No podemos dejar que estos Pactos se queden en papel mojado. La justicia patriarcal no ofrece justicia para las mujeres, somos dos veces víctimas: primero de nuestro agresor y después del sistema que lo permite. El sistema judicial reproduce las estructuras patriarcales, invisibiliza las violencias machistas y no protefe suficiente ni a las mujeres que lo padecen ni a sus criaturas", han denunciado en el manifiesto.

Contra los agresores

Por su parte, Mónica Oltra ha afirmado que la violencia de género es "un conflicto social" y por tanto, "toda la sociedad está llamada a defender a las víctimas y situarse en contra e los agresores". "Hay que decirles que sus comportamientos no tienen cabida en una sociedad democrática, decente y avanzada", ha continuado.

"La sociedad entera tiene que actuar ante un caso de violencia de género y proteger a la victima", ha manifestado Oltra, quien ha concluido: "Queremos una sociedad igualitaria de relaciones familiares, personales y económicas igualitarias".

Tras las declaraciones de la vicepresidenta, Ximo Puig ha expresado que "hemos fracasado todos como sociedad mientras haya una mujer maltratada o, incluso, asesinada". "El principal combate que tiene que ganar esta sociedad es acabar con la violencia machista y la prioridad de nuestro gobierno es colaborar, cooperar y participar en ese combate", ha sentenciado.

Así, el president ha indicado que las agresiones a las mujeres forman parte de un "terrorismo machista" que es "más invisible en términos sociales y políticos, pero es terrorismo, porque efectivamente se ataca a la dignidad de la mujer".