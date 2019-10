La discoteca de Valencia donde ocurrió una violación grupal afirma que llamó a la Policía y atendió a la víctima

La discoteca valenciana La Indiana, donde el pasado sábado se produjo una violación grupal, asegura que colaboró con la investigación y que asistió a la víctima en cuanto tuvo conocimiento de la agresión. La discoteca ha emitido un comunicado en el que desmiente las acusaciones de omisión de socorro que cientos de usuarios han difundido por redes sociales.

Este martes la policía ha detenido a dos jóvenes españoles de 22 y 25 años acusados de agredir sexualmente con la ayuda de otros dos a una chica de 18 años en los lavabos de la discoteca. Según fuentes policiales, unos jóvenes se acercaron a la víctima y la llevaron hasta la puerta de entrada a los servicios de hombres, la arrinconaron contra una pared y la agredieron sexualmente.

En el comunicado, los responsables del local condenan "cualquier tipo de violencia o conducta contra la libertad sexual" y muestra su compromiso contra este tipo de conductas. La discoteca responde a las acusaciones que circulan por redes sociales, en las que una joven asegura que el personal de seguridad y limpieza de la discoteca presenció lo ocurrido y no socorrió a la chica. La empresa afirma que el audio "no responde a la realidad" y asevera que los empleados "no presenciaron tales hechos y por tanto, no omitieron el deber de socorro".

"Nuestro personal siempre actúa de la forma más diligente posible y siempre da aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando observa que se pueden producir comportamientos contrarios al orden público y que pudieran ser constitutivos de delitos", continua el comunicado. De hecho, la discoteca afirma que fueron sus trabajadores quienes llamaron a la policía al conocer la agresión y colaboraron con la identificación de la víctima.

La discoteca pide a los asistentes del evento de la noche del sábado que colaboren con la policía si tienen datos adicionales sobre la agresión. Según han comunicado los dueños y recoge Europa Press, la sala anuncia que trasladará al juzgado correspondiente su voluntad de personarse como acusación "en el momento procesal oportuno".