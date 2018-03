Habitual, la huerta perenne de Ricard Camarena

Siempre me ha fascinado por qué algunas cosas triunfan y otras no. Por qué un comercio exitoso está justo al lado de un local en el que nada arraiga; por qué un profesional destaca donde otro, de idénticas cualidades, no consigue llamar la atención. Por qué es ése vídeo musical y no otro, que era calcado, el se vuelve viral; por qué un tuit que parecía destinado a romper Twitter se queda en humo. El Mercado de Colón era uno de esos sitios en el que algo fallaba y no estaba muy claro qué: bonito, singular, céntrico, rodeado de calles comerciales y ubicado en un barrio en el que salir a cenar o tomar algo no es una excepción sino la norma. ¿Qué pasaba?

Algo no funcionaba, sin duda, pero desde que aterrizó Ricard Camarena allí todo ha ido cambiando. Y ahora resulta que, si bajamos por las escaleras mecánicas, nos damos cuenta de que Colón sí llegó a Asia; si no el mercader, al menos sí el mercado.



Ma Khin Café