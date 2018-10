Juan Roig invita a los empresarios a "salir del armario": "No tenemos buena imagen porque no nos defendemos"

"Si con una empresa quisiéramos ganar dinero, nos dedicaríamos a la droga". Con estas palabras, Juan Roig, presidente de Mercadona, ha querido dejar claro que el objetivo de una empresa no debe ser maximizar beneficios, sino satisfacer al cliente, "y también al trabajador, al proveedor, a la sociedad y por supuesto al capital, si pones el capital por delante de todo, tienes un poblema". Así, considera que es imprescindible ganar dinero, pero "hay que dar antes de recibir" para que el cliente esté contento, "cuanto más te preocupes por el cliente, más éxito vas a tener".

Roig, quien ha protagonizado la conferencia 'El orgullo de ser empresario' en el XXI Congreso Nacional de Empresa Familiar este lunes en Valencia, ha defendido la figura del empresario o emprendedor, "somos lo mismo", y ha invitado a los participantes en esta cita a "salir del armario": "no tenemos muy buena imagen porque no salimos a defendernos, cuando es muy importante que lo contemos, cada uno en su ámbito". "Nos da muchísimo miedo", ha asegurado el presidente de Mercadona, quien ha defendido: "somos los que creamos riqueza, no el sector público". "Un país es más rico si tiene más empresarios, y Catalunya es más rica que Andalucía porque tiene más empresarios", ha comentado Roig: "si no, luego no podremos decir que tenemos mala imagen".

El presidente de Mercadona, para quien "hay empresarios buenos, malos y regulares, como en todos los sectores", ha defendido que crean empleo, han prosperidad y riqueza, "generamos el 75% del PIB y el 80% del empleo, hemos mejorado la calidad de vida de la gente y hemos innovado para transformar la sociedad". "Contribuimos para que se nos devuelva todo esto en infraestructuras, en pensiones, en salud, en educación... y tenemos que exigírselo al sector público, pero primero tenemos que dar para luego exigir".

También se ha referido a la situación económica actual, "es igual que el año pasado, pero las perspectivas económicas (en referencia a la situación en Catalunya) te hacen estar acojonado". Y tampoco ha desaprovechado la ocasión para reivindicar el Corredor Mediterráneo, que conecta a la segunda y la tercera ciudades más importantes de España: "creo en la España radial, pero también en la circular".

Las cifras de Mercadona

Roig, quien ha insistido en que un empresario tiene que ser disruptivo e ir contracorriente, ha recordado algunos datos de Mercadona, una empresa familiar que tiene su origen en Cárnicas Roig y a sus padres, que eran ganaderos. "Mercadona surge en 1981 como una idea de mi hermano Paco y hasta 1990 no teníamos ningún trabajador fijo. Desde ese año, todos don fijos, y les pagamos muy bien", ha apuntado el dueño de Mercadona, una empresa que actualmente tiene 1.629 supermercados, 84.000 trabajadores, con un volumen de ventas de 22.915 millones en 2017 y una previsión de aumento de entre el 5 y el 6 por ciento para el presente ejercio: "el año pasado tuvimos 840 millones de euros de beneficio compartido, 322 millones de beneficio neto y 313 millones repartidos en primas entre los trabajadores, y pagamos 205 millones de euros en impuestos".

También se ha reconocido 'converso' en lo que a la venta on-line se refiere, una medida en la que no creía -Juan Roig llegó a declarar que la web de Mercadona era " una mierda"- y por la que ahora apuesta y reconoce que es rentable: "me he cambiado de chaqueta, porque en una empresa muchas veces tienes que rectificar".