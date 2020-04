Las empresas valencianas, "a pleno rendimiento" en el sector primario y entre el 50% y el 75% en la construcción, el juguete o el textil

La Comunitat ha retomado este martes la actividad de forma heterogénea, escalonada y progresiva, con la actividad próxima al 100% o incluso "a pleno rendimiento" en ramas primarias, agroalimentarias, química, fritas y esmaltes, mientras los sectores del juguete y plástico rondan el 50-75% al igual que la construcción.

Según el balance inicial de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), prácticamente la mitad de las empresas del calzado no han vuelto a la actividad, mientras el reinicio del resto está entre el 25 y el 50%.

La vuelta al trabajo es más dispersa en el sector de la construcción, con un grado de reinicio entre el 50 y el 75% y compañías que todavía no han retomado su actividad porque así lo establece la orden del Gobierno que suspende actividades relacionadas con obras de intervención en edificios con riesgo de contagio por coronavirus.

En el textil, la actividad se reanudado en menos de un 50%, un porcentaje que se eleva al 52% el sector metalmecánico, de acuerdo a los datos de la primera mañana recabados por la patronal valenciana.

Mientras tanto, en azulejo y madera-mueble el reinicio es inferior al 25% de momento. Y en la automoción, muchas empresas de la Comunitat se mantienen cerradas.

En el sondeo de la CEV, las asociaciones sectoriales y territoriales destacan que la mañana ha transcurrido sin incidencias y muestran su compromiso en el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos con motivo del coronavirus.

Medidas de seguridad

"Ha sido una decisión exclusiva del Gobierno ante la cual las organizaciones sindicales hemos estado trabajando en la confección de protocolos de seguridad para los distintos sectores", ha recordado Arturo León.

En el ámbito de la industria, la parada acordada hasta el día 27 de abril de la empresa tractora del automóvil Ford España, tiene incidencia en la importante industria auxiliar conformada alrededor de la matriz. Funcionamiento a medio gas de empresas de telecomunicaciones, canalizaciones, elevación, talleres de mantenimiento, el calzado y su industria auxiliar. Otras empresas irán recuperando el pulso a tenor del comportamiento que adopten otros sectores como el cerámico, cuya activación ha sido parcial.

En el sector de artes gráficas, papel y fotografía, así como en el ferroviario, la actividad se está llevando a cabo con respeto de las medidas preventivas. Sin embargo, en el trasporte de viajeros, las medidas en los autobuses siguen siendo parciales e insuficientes. Cada empresa mantiene criterios y medidas distintas, y el sindicato sigue reclamando la instalación de mamparas para proteger a los conductores.

En el caso de los centros dependientes de las administraciones locales, CCOO PV denuncia que se están adoptando las decisiones sin la preceptiva consulta y participación de los comités de seguridad y salud.

En este contexto, "consideramos que el Protocolo de actuación publicado este martes por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) se queda corto, porque prácticamente está enfocado a las decisiones de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y de las empresas, dando una importancia secundaria a la participación de los y de las trabajadoras en la adopción de las medidas preventivas", lamenta el secretario general de CCOO PV, Arturo León. Tampoco establece un canal claro de acceso de la parte laboral para denunciar los incumplimientos ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El sindicato insiste en la necesidad de extremar las medidas de prevención y protección de las personas trabajadoras frente al coronavirus y recuerda que no hay dicotomía entre salud y trabajo porque "si no paramos la pandemia no podrá desarrollarse la actividad productiva con normalidad". Por ello, insiste en que aquellas empresas que no puedan garantizar la seguridad, deben permanecer cerradas.