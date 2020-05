La valenciana Air Nostrum vuelve a volar tras el cierre por la COVID-19: ya conecta entre ellas a las Balears

El pasado domingo a las 07:05 despegaba un CRJ 1000 de Menorca con destino a Mallorca y 13 pasajeros a bordo. Se ponía así fin a los 56 días sin operación de la compañía aérea valenciana Air Nostrum y se cerraba un paréntesis en la que ha supuesto la primera vez sin vuelos en la historia de la compañía.

La operación inter islas consiste en vuelos cortos con muchos pasajeros habituales. Este tipo de pasajeros, según personal de la compañía, és "la mejor entrada que podíamos tener en el regreso a la operación", debido a que los usuarios "son gente que vuela mucho y a la que no hace falta decirle nada".

Air Nostrum recuerda también la importancia de las nuevas medidas higiénico-sanitarias y señala que con el nuevo protocolo ahora hay una limpieza exhaustiva y se desinfectan los aviones a fondo para mayor seguridad.

Sobre el uso de mascarillas y guantes dentro de la cabina la compañía recuerda que "con el aire acondicionado no pasas calor y te acostumbras rápido". Pero el personal de tripulación también señala diferencias como que "de pronto tienes que acordarte de que no puedes acercarte a los pasajeros como antes, y la verdad, te cuesta no tratarles más cerca. Pero en el fondo yo creo que ellos agradecen que nos pongamos esa barrera, les proporciona tranquilidad".