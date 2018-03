8 repelentes naturales de mosquitos

Elisabet Silvestre es bióloga y experta en Bioconstrucción. Su inquietud científica la impulsó a estudiar cómo afecta el medio ambiente a la salud de las personas. Lo que inició como una afición se ha convertido en una nueva vía profesional, y hoy en día es una de las grandes especialistas en biohabitabilidad y salud ambiental del país. Fruto de esa dedicación es el libro Vivir sin tóxicos (RBA), un excelente manual de consulta donde hace un repaso exhaustivo por todos los ámbitos de la vida cotidiana en los que nos exponemos a compuestos tóxicos que pueden enfermarnos sin saberlo.

Aseguras que el progreso no nos está saliendo gratis, ¿cuál es la cara oculta? No somos conscientes de la factura real que pagamos y, sobre todo, la que pagarán nuestros hijos por todo este “bienestar” que hemos generado. Los científicos hablan de una pandemia silenciosa. Hay toda una serie de factores ambientales que decimos que son tóxicos porque la ciencia nos lo está indicando. No son visibles, la gente no tiene esta percepción de que está viviendo rodeada de compuestos perjudiciales para la salud y, por eso, está sobreexpuesta, no se hace nada para evitarla. Sin embargo, son muchas dosis cada día.

¿Con cuántas sustancias químicas sintéticas convivimos? Hay quien las cifra en 120.000, otros en 150.000. Es un “pool” enorme. De algunas conocemos los efectos en la salud porque se han estudiado a nivel individual y se ha visto cómo actúan en el organismo. Pero de lo que no se sabe absolutamente nada es del “efecto cóctel”, el efecto de sinergia entre ellas. Porque nosotros no estamos expuestos a una sola sustancia, vivimos en un ambiente en el que hay muchas.