La censura y el control político de Internet protagonizan el IFF

Escales, llums i mitja dotzena d'homes a dalt l'escenari dirigeixen els focus i preparen la il·luminació. La sala també té nom d'home, un homenatge a l'actor valencià José Sancho. Si seguim visitant l'edifici, públic, trobem una altra sala, la que rep el nom del director de cinema Luis García Berlanga i és l'espai de la filmoteca valenciana. En tornar a la sala José Sancho hi ha una dona, Chrisa Lialia, escenògrafa de la companyia 'A tiro hecho' i una de les quatre il·luminadores dones de la ciutat de València, segons ella mateixa explica. La raresa és tal que al Teatre Rialto li han fet una acreditació perquè puga treballar amb normalitat on hi ha escrit el seu nom i a baix, com a epígraf, posa "Técnico", en masculí. Al teatre només hi ha una dona en plantilla per a qüestions tècniques, és regidora.

Les dones abunden sobre l'escenari però la creació, gestió i direcció segueix en mans dels homes. L'estudi ¿Dónde están las mujeres? fet per l'Associació Clàssicas y Modernas i l'SGAE, evidencia que dels espectacles representats als teatres públics de la Generalitat en la temporada 2015 – 2016, només el 12.25% havien sigut escrits per dones i cap llibret estava versionat o adaptat per una dona. Una de cada cinc tenien directora. Les xifres només milloren en el cas de la dansa, una disciplina composta majoritàriament per ballarines però on la direcció coreogràfica segueix estant en mans d'homes, el 54,5% dels espectacles tenien un coreògraf.

"Als estudis d'art dramàtic hi ha una majoria de dones però tal com vas escalant et trobes amb menys dones i sobretot en la direcció, on estem acostumades a la figura del director home", anota Carla Chillida, directora de l'obra Les solidàries, i explica que en la seua companyia, A tiro hecho hi ha un sol home, que s'encarrega normalment de la il·luminació i a qui la gent el felicita després dels espectacles donant per fet que ell és el director.