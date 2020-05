Adiós al autor del abrazo eterno

El mundo de la cultura, así como múltiples personalidades políticas y ciudadanas, han despedido al artista Juan Genovés (València, 1930), fallecido este viernes a los 89 años por causas naturales.

Innumerables muestras de cariño y respeto hacia el autor del cuadro El abrazo, convertido en un símbolo de la transición española, se han podido seguir durante la mañana de este viernes en las redes sociales.

Lamentamos profundamente la muerte del artista Juan Genovés, autor de uno de los abrazos más representativos de la Transición y del arte.

Su obra nos espera en la sala 001.01 del Museo para abrazarnos muy pronto. pic.twitter.com/9j1CQj75bp — Museo Reina Sofía (@museoreinasofia) May 15, 2020

Muchos de los que hoy le recuerdan han resaltado su mítica obra nacida en la clandestinidad, que pasó casi 30 años en los sótanos del Museo Reina Sofía y que, desde 2016 se exhibe en las paredes del Congreso de los Diputados.



Hoy despedimos a Juan Genovés recordando esta entrevista en la que nos emocionó hablándonos de su obra más icónica, que hoy se expone en la Sala Constitucional. Con “El abrazo” y sus palabras, enviamos nuestro cariño y nuestro pésame a sus allegados. Descanse en paz. pic.twitter.com/w1SP3gFggv — Congreso (@Congreso_Es) May 15, 2020

"Ha fallecido Juan Genovés, uno de los grandes artistas de nuestro país. El abrazo, su obra más reconocible, se convirtió en un icono de la Transición. Reflejo de un espíritu de reconciliación y concordia que ahora más que nunca debe guiarnos. Todo mi cariño para su familia”, escribía en su cuenta de Twitter el presidente Pedro Sánchez.



El fallecimiento de Juan Genovés es una inmensa triste noticia. Retrató como nadie el espíritu de la transición que nos trajo la democracia a nuestro país. "El abrazo del pueblo es un cuadro que no me pertenece" decía. Ya eres eterno. Descanse en paz. pic.twitter.com/dl0mXT2aJm — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) May 15, 2020

Otros han querido destacar precisamente su obra en conjunto. La Galería Marlborough ha dado a conocer la noticia de su muerte y lo ha reivindicado como “el pintor de las multitudes” y como “un artista vital que se ha mantenido en activo hasta el último día”.



El pasado mes de diciembre en València, antes de ser distinguido con la medalla Sant Carles de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV), el pintor explicó que estaba trabajando “en unas telas tremendas”. “Mi mujer me dice ‘cuando eras joven pintabas cuadros chiquititos y ahora que eres mayor pintas cuadros enormes', y yo le digo 'bueno, cuando era joven no podía pintar cuadros enormes porque valían mucho dinero y yo no tenía".

En diciembre, recibimos en la Facultat de Belles Arts de @UPV la Medalla de San Carlos. Junto al Museo, recibía esta distinción el artista Juan Genovés,un artista indispensable y una mente lúcida que dio una lección a todos. El MACA cuenta con su obra "Rebasando el límite". pic.twitter.com/oLFWzHaTFy — MACA (@MACAAlicante) May 15, 2020

Genovés, caracterizado por su compromiso social y político, también señaló la necesidad de que en España se apruebe una ley de Mecenazgo y de que se formara “una generación de gente con dinero que hicieran de mecenas y compraran obras de arte”.

“Nos ha dejado el pintor Juan Genovés, un valenciano universal. Su obra nos hace reflexionar sobre el individuo y el poder de la colectividad”, lamentaba el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que se sumaba al homenaje virtual a través de las redes sociales.

En el año 2017, Genovés recibió el Premio ‘Abogados de Atocha’, otorgado por la Fundación Abogados de Atocha de CCOO de Madrid. Previamente, recibió la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, la Medalla Internacional de las Artes, el XIV Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras, concedido por la Comisión Confederal de la UGT, la Escuela Julián Besteiro y el Instituto de Formación y Estudios Sociales de Madrid, el Premio AECA (Asociación Española de Críticos de Arte), entre otros múltiples reconocimientos. También fue nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad de València.

El conseller de Cultura Vicent Marzà y el alcalde de València Joan Ribó también han dedicado unas palabras al artista. “Un sentido abrazo para despedir a Juan Genovés, destacado pintor valenciano, testigo de nuestra historia reciente y activista en tiempos de resistencia”, escribía Ribó.

Marzà recordaba que en el IVAM “siempre podremos ver la expresividad y la contundencia de unas obras con una clara reflexión sobre la justicia social”. Asimismo el museo valenciano también ha lamentado la muerte del pintor “símbolo de la transición”.