Agenda cultural: ¿Qué hago este fin de semana en València?

Este fin de semana en València puedes encontrar diferentes planes culturales para ir calentando motores para la huelga feminista del 8 de marzo. En Sala Russafa, el 1, 2 y 3 de marzo, dentro del ‘Cicle de la Dona’, tendrá lugar el estreno absoluto de la obra Si duele no es amor. La formación valenciana La Dramática Producciones está detrás de esta pieza escrita y dirigida por Irene González. Además, los Jardines de Viveros acogen a la II Fira Feminista de València que vuelve a repetir formato después del éxito del año pasado. En esta ocasión, veinte colectivos de diferentes puntos del Estado español se darán cita en una jornada que cuenta con música popular, mesas redondas, monólogos y otras actividades culturales. Pero también puedes ir al Teatro Olympia a ver a la Familia Addams o disfrutar de la producción británica Missing de Gecko Theatre Company en el Teatro Principal de València.

‘Si duele no es amor’ en sala Russafa

Sala Russafa acoge este fin de semana el estreno absoluto de Si duele no es amor (1, 2 y 3 de marzo) dentro del ‘Cicle de la Dona’, en la que las creadoras y mujeres son protagonistas. La formación valenciana La Dramática Producciones está detrás de esta pieza escrita y dirigida por Irene González, quien también sube a las tablas como intérprete junto a Jose Terol y Jose Torres. A diferencia de otras obras sobre la violencia de género, esta propuesta ofrece una mirada diacrónica “me pareció muy interesante no contar este tema desde el presente, sino hacer poner frente a frente a personajes del pasado con otros del 2019”, comenta González.

II Fira Feminista de València en Viveros

Este sábado 2 de marzo se celebrará la II Fira Feminista de València dedicada a la cultura feminista y a la antirrepresión. El encuentro, organizado por la Assemblea Feminista de València, repite formato después del éxito del año pasado. En esta ocasión se darán cita una veintena de colectivos feministas en la explanada de los Jardines de Viveros y se vivirá una jornada que estará llena de música, cultura popular, y charlas, entre otras actividades. Destacan la mesa redonda ‘Cultura i dones, des d’una perspectiva feminista’ (12h), que contará con la escritora Ángela Nzambi, la poeta Judith Sanz, la música Vanessa Giner y la ilustradora Gemma Moltó; los ‘Monólogos contra la exclusión’ (16h) a cargo del colectivo València acull, o la charla ‘Propuestas feministas anticapitalistas ante el 8M’, protagonizada por las activistas Carme Castro e Isabel Benítez. La jornada concluirá con actuaciones musicales con grupos como Tofu Riot o Kuzu Kumbia.

‘Missing’, de los británicos Gecko Theatre Company

El Institut Valencià de Cultura presenta la producción británica Missing de Gecko Theatre Company que se representará los días 1, 2 i 3 de marzo en el Teatro Principal de València. Con más de quince años de trayectoria internacional Gecko es una de las compañías de teatro físico más respetadas y aplaudidas del panorama internacional gracias a montajes tan sorprendentes como Taylor’s Dummies o The Race o The Arab and The Jew’ todas ellas piezas que tuvieron un largo recorrido por los escenarios de medio mundo. Este es también el caso de Missing que desde su estreno en 2012 se ha podido ver en Rusia, Georgia, Malta, Colombia y en diferentes ciudades del Reino Unido. En 2015, durante su exhibición en el Battersea Arts Centre londinense, la producción fue destruida en un incendio y reconstruida para seguir su gira internacional.

La Familia Addams en el Olympia

La comedia musical de Broadway La familia Addams, que se representa en el Teatro Olympia de Valencia desde el 21 de febrero, cuenta con una nueva función a la venta para el domingo 3 de marzo a las 20:30h. El espectáculo, dirigido por Esteve Ferrer y producido por LETSGO, se representará en el Teatro Olympia hasta el 17 de marzo. El musical está compuesto por un elenco de 28 artistas (cantantes, actores, bailarines, acróbatas y músicos) que trasladan a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams.

Teatro sobre relaciones tóxicas

El 1 y 2 de marzo el centro cultural Rambleta acoge la obra teatral Placeres íntimos. Dirigida por José Martret, esta obra de teatro pone el foco en “el universo de la pareja” desde un punto de vista “explosivo”. La trama cuenta la historia de dos hermanos que, tras la ceremonia de incineración del cuerpo de su madre recientemente fallecida, se reencuentran y pasan una noche con sus respectivas esposas en la casa del hermano pequeño. Esta madre, a través de una urna que guarda sus cenizas, estará presente toda la noche, como testigo mudo de la decadencia de los dos matrimonios y los continuos enfrentamientos entre los hermanos.