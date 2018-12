Las salas Albatexas mutan a 'Las Vegas': la oferta de cine en valenciano se reduce

Los cines Albatexas, en Valencia, cambian de nombre y de oferta. El proyecto del cineasta Ventura Pons de ofrecer películas subtituladas en valenciano ha durado apenas dos años y en su nueva etapa reducirá considerablemente la oferta. Rebautizados como cines Las Vegas, la sala priorizará los subtítulos en castellano por la falta de público pese a lo irrisorio de los precios. Cada pase cuesta tres euros y es gratuito para escuelas.

La oferta no apartará todo el valenciano, pero reducirá fuertemente su cuota en pantalla. "No queremos perder al público en valenciano, eso lo tenemos claro", aseguran los organizadores. El proyecto, reconocían sus promotores, no ha tenido el éxito esperado. A la falta de público se sumó la necesidad de reforma de las salas después de los temporales de noviembre. Los nuevos cines giran ahora hacia una cartelera más comercial, próxima a la oferta del resto de salas.

El proyecto original arrancó en marzo de 2017 como un cine de reestreno subtitulado al valenciano y con películas nuevas en versión original en catalán, para lo que contó con una subvención de 90.000 euros del Ejecutivo autonómico. La reapertura, con el nuevo programa, contará con Willy Toledo para la presentación de 'El rey'.