Alzira llança la XXX edició dels Premis Literaris

Què en saps de Vidal Palau? És el títol i la primera frase de l'últim llibre de Vicent Borràs (Algemesí, 1962), publicat aquesta primavera després d'haver guanyat el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2017. En el cas de Borràs sí que sabia algunes coses d'aquest guardó en presentar-se. Els premis literaris Ciutat d'Alzira són els més importants al País Valencià, per la qualitat, la trajectòria i la quantia que garanteixen. Guanyar-lo per a ell ha estat “una fita molt important” i més en una literatura “en dèficit de lectors com la nostra”. “Els premis Ciutat d'Alzira són un reconeixement, estímul i recompensa econòmica per a l'autor, per a l'editorial és una manera de filtrar manuscrits i assegurar-ne cert ressò, i per al lector també són un filtre, al tenir un jurat especialitzat fan la funció que hauria de fer la crítica”, explica Borràs.

L'escriptor i professor, autor també d'altres novel·les com Primavera Encesa, presenta ara el nou llibre a Alzira, just quan es publica la nova edició dels premis d'enguany. Què en saps de Vidal Palau? és una història sobre la identitat i la necessitat d'escapar de la mateixa vida, que t'atrapa des de la primera línia. La pregunta ve del director d'un diari a Madrid que truca al corresponsal a València per anunciar-li que un destacat poeta de la generació dels 50, mort teòricament en un accident fa 30 anys, el tornen a soterrar l'endemà i celebraran un funeral a un hotel de la costa valenciana. A partir d'ací, el protagonista, Eduard Penadés es veu involucrat en la biografia inquietant d'un autor per on desfilen prohoms de la nostra literatura com Gabriel Ferrater o Manuel Vázquez Montalbán.

“Sempre intente que els meus llibres tinguen una trama atractiva i que el lector tinga curiositat fins al final, que, a més de la qualitat literària hi haja un element narratiu que els faça avançar i que es detone com una traca final”, explica Borràs. A Qué en saps de Vidal Palau? interpel·la al lector amb un personatge que necessita dues vides i dues morts per parlar de les múltiples identitats que tots exercim.

Explicarà més detalls en una conversa amb Josep Ballester (Alzira, 1961), que presenta el seu poemari A l'intempèrie, on aborda també l'exili i la fugida. L'autor de Passadís voraç del silenci (1985), L'holandès errant (1994),o L'odi (2005), va guanyar el Premi de Poesia Ibn Jafadja 2017 part dels mateixos premis literaris de la ciutat. Amb aquest encontre s'obrin les bases del XXX edició dels Premis Literaris Ciutats d'Alzira que enguany, per primera vegada, acceptaran exemplars en format electrònic.

El 10 de setembre es tanca el termini per a presentar els originals que opten als diferents guardons: el XXX Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, dotat amb 16.000 euros, el mateix import que el XXIII Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil; el XXIV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, amb 12.000 euros; el XX Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, dotat amb 8.000 euros; el XIII Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca, amb 6.000 euros; el XIII Premi de Poesia Ibn Jafadja, amb una dotació de 5.000 euros, el XXIII Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, que està reconegut amb 3.000 euros, i, finalment, el III Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat, dotat amb 12.000 euros.

En total, la dotació global dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira ascendeix a 78.000 euros, 6.000 més que l’any passat, xifra que confirma la bona salut i la rellevància social i cultural. El veredicte dels premis es farà públic la nit del 9 de novembre. El Premis Literaris Ciutat d’Alzira venen avalats per huit entitats patrocinadores: l’Ajuntament d’Alzira, la Universitat de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta, la Fundació Bancaixa, el Centre Alzira-València de la UNED, la Fundación Aguas de Valencia, el Consorci Ribera-Valldigna i Edicions Bromera.