Ana Penyas, Premi Nacional del Còmic: “La memòria és el ‘leit motiv’ del meu treball”

Estamos todas bien (Salamandra), és l’obra amb què Ana Penyas (València, 1987) ha guanyat el Premi Nacional del Còmic 2018, primera vegada que una dona aconsegueix aquest guardó en una dotzena d’edicions. Amb el premi sota el braç, la il·lustradora presenta el seu últim projecte a València: En transición (Barlín Libros), un resum del procés, més o menys imperfecte, que va portar l’Estat espanyol a ser una democràcia.

En transición pretén posar cara als personatges anònims que van viure –i van motivar– aquest procés històric. A través d’escenes quotidianes –una xarrada de bar, dones que estenen la roba, ciutadans a la plaça– Ana Penyas repassa la història recent del país i reflexiona sobre el present i el futur polític. “No era molt optimista en aqueix moment”, explicava dijous en la presentació al Cau Muixeranguer de Benimaclet.

El periodista Rafa Rodríguez (redactor de la revista Verlanga) es va encarregar d’anar traient els detalls de l’última novel·la gràfica, editada per Barlín Libros, en què Alberto Haller ha tingut molt a veure. El responsable de l’editorial, també historiador, ha sigut una peça clau durant el procés creatiu. “M’ho va proposar prenent una cervesa”, diu Penyas entre riures.

A través d’una quinzena de vinyetes, Ana proposa una reflexió sobre el que uneix el passat del país amb la seua situació actual. Com la història, el seu tercer treball beu de les seues obres anteriors, sempre reflexions sobre els que van construir el que hui som. “La memòria és el leit motiv del meu treball”, expressa en referència al seu primer fanzine, el germen d’En transición.

Ana es considera il·lustradora abans que autora de còmic i juntament amb Alberto veuen “la il·lustració com una altra manera de narrar”. El seu propòsit, confessen, era acostar la Transició a un públic que normalment no està predisposat a estudiar-la, usant el còmic com una mena de parany. “No s’entén la història recent sense l’anterior”, consideren tots dos. En aquest sentit, preguntats per l’actualitat política, Alberto considera que “l’extrema dreta és una conseqüència lògica del que es narra en el llibre, d’amagar coses davall l’estora”.

La il·lustradora farà la setmana vinent un mural a la cafeteria de l’IVAM i participarà durant el cap de setmana en la primera edició del festival del llibre il·lustrat Bava Kamo. La creadora participarà en el certamen que, de divendres a diumenge, s’instal·larà al Centre del Carme, en una activitat titulada ‘El proceso creativo de Ana Penyas: de Estamos todas bien a la elaboración de una imagen colectiva’.