Arte Urbano en todas sus expresiones llena la ciudad con ‘Vlc Urban Art Festival-Barris en Moviment’

La primera edición del VLC Barris en Moviment, el Festival de Arte Urbano se llevará a cabo en la zona del Grau y el Cabanyal/Canyamelar del 25 al 29 de septiembre y busca poner en valor aquellas disciplinas relacionadas con aspectos urbanos de la cultura independientes de las corrientes mainstream, entre los que se encuentran las experiencias nacidas en las calles y en los centros sociales y los movimientos underground conectados entre sí y que viven en continua evolución.

El Instituto Cultural Italiano de Barcelona, el Ayuntamiento de València y la EMT (Empresa Municipal de Transportes) de València organizan esta apuesta para emprender un viaje desde el writing al streetart, del hip-hop al rap, de la publicación independiente al poster art, de la danza urbana a competiciones de breakdance y trial bike.

Eleonora Battiston, crítica y comisaria de arte italiana y radicada en València, quien ha colaborado anteriormente con museos y galerías en China, Italia y España, está a cargo de la dirección artística del festival.

Aunque la intención es que el festival se lleve a cabo de manera anual en una zona distinta de la ciudad, la elección de los barrios del Grau y el Cabanyal/Canyamelar para acoger la primera edición de este festival, no es fortuita. Se ha valorado su tejido urbano intrincado y colorido, que ha pasado de situaciones periféricas de marginalidad a tener la capacidad de reinventarse y alimentar a un sustrato cultural e intelectual, que se encuentra entre los más ricos e interesantes de València.

Por esta razón, las realidades locales de estos dos barrios de València estarán involucradas y dialogarán con quienes son y quienes han sido los protagonistas de la cultura independiente y alternativa en una de las ciudades italianas más importantes por este tipo de movimientos: Bolonia.

En los últimos treinta años, Bolonia, importante ciudad universitaria, ha sido para los artistas que han nacido o se han establecido allí́ un centro de inspiración y creatividad. Gracias a la presencia del DAMS (el departamento universitario dedicado a las Disciplinas de Arte, Música y Espectáculo), de la Academia de Bellas Artes y de varias asociaciones culturales y centros sociales, en la ciudad han nacido algunos de los primeros "movimientos urbanos" como las primeras posse del hip-hop italiano, las primeras tags reconocidos internacionalmente como Cane K8 y la icónica Pea Brain y los primeros estudios académicos de un arte de frontera en los que se analizaban por primera vez en Europa el fenómeno de los grafitis estadounidenses.

Actualmente, estas formas de arte han recibido un justo reconocimiento, asomándose a la cultura mainstream, a pesar de que siguen manteniendo una distancia con ella y mantienen la voluntad de permanecer en el anonimato, en esa sombra donde nacen las ideas, se forman crews, y se crean redes que van más allá́ de los límites institucionales.

Streetart, documentales, talleres, música...

El Festival se iniciará el 25 de septiembre en la mediateca de Las Naves con la inauguración de Fruit, la feria de publicaciones de arte de Bolonia que por primera vez llega a València, y acogerá́ charlas, presentaciones de libros y dos documentales: "Numero Zero. Alle origini del Rap Italiano" de Enrico Bisi y "I am not alone anyway" de Veronica Santi sobre la historia de Francesca Alinovi, comisaria y visionaria del street art, hasta que apareció́ misteriosamente asesinada.

El festival permeará con su espíritu artístico toda la zona del Cabanyal. El barrio acogerá́ una serie de actividades relacionadas con el streetart, el rap y la cultura urbana. Artistas reconocidos internacionalmente pintarán las paredes de algunos edificios del Cabanyal y los locales de la Fabrica del Hielo, la Batisfera, la Pilona y Drassen 52, patrocinados por Tyris, organizarán talleres, djsets y actividades paralelas.

El nuevo hotel/Kitchen Bar Lindala, ubicado en el corazón de estos "barris en moviment" será́ también un punto de encuentro del festival.

El sábado 28 estará́ dedicado a la música con la presencia de grupos de rap/hip hop valencianos e italianos que se alternarán desde las 18 horas hasta la 1:00 en Las Naves.