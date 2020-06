‘Les Arts Volant’ enceta una gira autonòmica ambulant amb l’òpera ‘El tutor burlat’ de Martín i Soler

‘Les Arts Volant’ portarà l’òpera ‘El tutor burlat’, del compositor valencià Vicent Martín i Soler, per diferents poblacions de la geografia valenciana, gràcies a la col·laboració de Cultura de la Generalitat, l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València.

El Palau de les Arts ha albergat aquest dijous la presentació del nou muntatge, amb la presència del diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius; la regidora de Cultura de l’Ajuntament de València, Glòria Tello; el director artístic de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, i el director d’escena de l’obra ‘El tutor burlat’, Jaume Policarpo.

‘Les Arts Volant’ és un projecte de difusió cultural impulsat des de les Arts, en col·laboració amb la Diputació de València i l’Ajuntament de València, que va nàixer en 2017. El seu propòsit és fer arribar l’òpera a qualsevol racó del territori, especialment a aquells llocs amb escassa activitat musical o on seria complicat dur a terme una representació per no tindre els mitjans tècnics o instal·lacions necessàries.

Per a això, la companyia de ‘Les Arts Volant’ viatja en un gran camió preparat per a transformar-se en escenari a la seua arribada a la plaça de qualsevol localitat i, posteriorment, oferir una òpera en directe interpretada pels artistes del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts, acompanyats al piano.

Per a aquesta quarta gira, el títol triat és l’amable, elegant, dolça i una mica picardiosa ‘Il tutore burlato’, de Vicent Martín i Soler, que es presenta en la seua versió traduïda al valencià per Enedina Lloris. Jaume Policarpo és el director d’escena d’aquesta nova producció, amb vestuari de José María Adame i il·luminació d’Antonio Castro.

Com a principal novetat des que es va iniciar el projecte, ‘Les Arts Volant’ tindrà cobertura autonòmica, tal com ha anunciat Jesús Iglesias Noriega, ja que Cultura de la Generalitat ha inclòs ‘Les Arts Volant’ dins de les accions de ‘reaCtivem’ per a la recuperació de la vida cultural valenciana.

Amb cinc representacions durant els mesos de juny i juliol en localitats que han ostentat la capitalitat cultural valenciana, el camió-escenari visitarà per primera vegada municipis de les comarques d’Alacant i de Castelló com Altea i Vilafranca, per a complir amb la vocació autonòmica del projecte.

“Després d’un període de consum digital, hem de recordar a la ciutadania l’experiència de l’art en viu. No sols cal pensar en els que poden vindre a les Arts, sinó també en els que per distància o circumstància no poden fer-ho. Per això, ‘Les Arts Volant’ és la més potent eina per a acostar i donar a conéixer la lírica sense limitacions de qualsevol mena”, ha afegit Iglesias Noriega.

La gira autonòmica es fusionarà amb la gira provincial que patrocina l’Àrea de Cultura de la Diputació, i es veurà complementada amb les actuacions a les Arts, i posteriorment, després d’un xicotet descans a l’agost, amb les actuacions als barris de València, a proposta de l’Ajuntament.

Amb tot, es preveu un intens cicle que tindrà fins a 21 representacions entre finals de juny i principis d’octubre.

La gira 2020

La gira per a enguany 2020 arrancarà a la pedania la Barraca d’Aigües Vives (27 de juny), localitat a què seguiran Sagunt (28 de juny), Vilafranca (1 de juliol), Potries (2 de juliol), Godella (4 de juliol), Alcublas (5 de juliol), Casinos (8 juliol), Palau de les Arts (10 i 11 de juliol), la Pobla del Duc (15 de juliol), Benirredrà (16 de juliol), Ayora (18 de juliol), Corbera (19 de juliol), Gandia (21 de juliol), Altea (22 de juliol), Atzeneta d’Albaida (24 de juliol) i Buñol (25 de juliol).

Després d’un parèntesi en el mes d’agost, l’equip de ‘Les Arts Volant’ reprendrà la gira concentrant les seues últimes actuacions als barris de la ciutat de València: Benicalap (25 de setembre), Sant Marcel·lí (26 de setembre), Parc Central (27 de setembre), Malva-rosa (2 d’octubre), Patraix (3 d’octubre) i Aiora (4 d’octubre).

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha manifestat la seua emoció per veure créixer i consolidar-se el projecte, perquè “des de les primeres conversacions que vam mantindre les administracions implicades per a activar aquest projecte, a finals de 2016, vam saber que teníem davant de nosaltres un enorme repte. Descentralitzar la cultura i poder oferir productes de gran qualitat cultural a tots els racons de la nostra geografia, per xicotets que foren. És una tasca sobre la qual hem de bolcar tot el nostre ànim”. També ha dit que “‘Les Arts Volant’ representa els millors valors de la creativitat valenciana: una aposta per l’excel·lència musical i les arts visuals com a nexe d’agermanament entre els pobles valencians”.

“No hi ha dubte que les tres administracions implicades estem consolidant un projecte que produeix una gran satisfacció i goig allí on arriba el camió de ‘Les Arts Volant’”, ha remarcat el diputat de Cultura, Xavier Rius.

Per la seua banda, la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, també ha volgut mostrar el seu entusiasme amb ‘Les Arts Volant’. “Durant tres anys hem omplit els barris i racons de València amb una representació única que ha captivat tota mena de públics. El nostre deure com a responsables de la cultura és l’acostament a la ciutadania i la democratització de la cultura, i més si és possible amb un projecte que ha superat totes les nostres expectatives”.

La regidora de l’Ajuntament ha ressaltat que “he tingut ocasió d’assistir a quasi totes les representacions, i m’ha resultat molt emocionant veure el públic captivat per uns actors i cantants que s’hi entreguen per complet”. Des de l’Ajuntament de València, ha prosseguit Tello, “tractem de fomentar nous hàbits de consum cultural entre el veïnat i estem convençuts que un any més ‘Les Arts Volant’ provocarà la satisfacció dels nostres conciutadans, als quals vull convidar a no perdre’s aquesta singular representació”.

L’obra

Les Arts recupera la primera òpera que va escriure Vicent Martín i Soler per a aquest projecte divulgatiu, que a més de descobrir la lírica a nous públics, permetrà donar a conéixer la figura del compositor valencià més internacional de tots els temps.

“Martín i Soler portava quasi deu anys absent en el repertori de les Arts”, ha recordat Jesús Iglesias Noriega. Per això, el director artístic ha assenyalat la importància que una iniciativa com ‘Les Arts Volant’ pose en valor la seua obra. “En el segle XVIII un valencià va rivalitzar en popularitat amb Mozart en la Viena imperial, però encara continua sent un desconegut per a la gran majoria de la població, també la valenciana. Gràcies a la col·laboració de Generalitat, Diputació i Ajuntament no sols farem l’òpera més pròxima a la ciutadania, sinó que també posarem en valor el patrimoni cultural d’aquest territori”, ha afegit.

Jovial i fresca com el paisatge del camp romà on ocorre la seua trama, aquesta comèdia primera de Martín i Soler evoluciona des de la crítica vetlada a les fèrries normes socials establides a mitjan segle XVIII cap a la defensa de la llibertat i l’amor per damunt de la convenció i la conveniència, al mateix temps que exposa amb cordial clarividència el nou posicionament social de la dona en els anys previs a la Revolució Francesa.

Per a això, Jaume Policarpo proposa una posada en escena amb una estètica inspirada en les targetes postals romàntiques del segle XIX, de colors tènues, pastel. L’escenografia, que també ha dissenyat el director valencià, n’és “un personatge més. En aquest cas, parlem de panells alegres que es van movent per a crear espais diferents, que donen peu a l’humor i al joc escènic”.

El punt de contrast l’aporta el vestuari, encomanat a José María Adame, que conjuga colors més intensos i elements actuals, que ressalten amb la il·luminació d’Antonio Castro.

El repartiment de l’obra està format pels artistes del Centre de Perfeccionament Aida Gimeno (Violante), Vittoriana De Amicis (Dona Menica), Oleh Lebedyev (Fabrizio) i Omar Lara (Pippo), junt amb els cantants valencians David Ferri (Don Lelio) i Gonzalo Manglano (Anselmo). Carlos Sanchis acompanyarà al piano en totes les representacions de l’espectacle.