Les Arts Volant portarà l'òpera de Mozart a les places de 14 pobles i 6 barris valencians

Un camió que es transforma en un escenari rodant i desplega una òpera a les places de pobles on mai s'ha interpretat un espectacle tan magnànim. El Palau de Les Arts enceta a Alcàsser el 23 de juny la II edició de Les Arts Volant, un projecte que treu l'òpera de l'elitisme del teatre i la baixa al carrer, gratuïtament.

Repetiran la posada en escena de l'any passat: una de les primeres òperes de Mozart, Bastià i Bastiana, una trama senzilla, d'una hora de durada i de melodies dinàmiques, idònia per al públic poc avesat a aquest gènere musical i dramàtic. Els cantants del Centre d'Aprenentatge Plácido Domingo -que depén de Les Arts-, acompanyats al piano per Aïda Bousselma i Husan Park, interpreten el Singspiel mozartià en valencià. El muntatge és una producció de l'exdirector artístic del palau Davide Livermore i feta per l'equip de les Arts.

L'obra és una història d'amor entre dos pastors que, enamorats un de l'altre, recorren a un bruixot per inseguretat. Inspirat en les companyies de teatre ambulants, Les Arts Volant porta l'òpera a la porta de casa de gent que mai l'havia vista abans. L'únic requisit és tenir una plaça amb bona qualitat acústica, sense soroll i entre 400 i 800 m² per a acollir fins a 800 espectadors. És un projecte pioner a tot l'Estat i que és possible gràcies a la col·laboració entre el Palau de Les Arts, la Diputació i l'Ajuntament de València. De fet, al cap i casal també es faran 6 representacions l'últim cap de setmana de setembre i el primer d'octubre, als barris de La Seu, Cabanyal, Aiora, Velluters, Orriols i Benicalap.

“La cultura és un producte transversal i Les Arts Volant és una inversió molt important perquè democratitza la cultura, crea nous públics per la via de generar emocions”, assenyala el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona. Per a la nova presidenta del Patronat de les Arts, Susana Lloret, la iniciativa encaixa perfectament amb l'objectiu principal d'aquesta administració del Palau de Les Arts, que és arribar a nous públics. “Això es fa al llevar les barreres, bé pel preu, bé per la distància. Ara anem sobre rodes a buscar la gent allà on està. No només cal acostar l'òpera a la gent, sinó motivar-la a què vaja. El mecanisme més senzill és la curiositat, i veure aplegar al teu poble un camió com aquest, que es desplega en un teatre d'òpera, atreu molt”, ha subratllat Lloret.

La presidenta també ha avançat que enguany intentaran despertar també l'interés a contextualitzar l'òpera i el seu autor al públic. “És un meravellós exemple de com Les Arts està al servei de la ciutadania. És un espectacular exemple de col·laboració i connexió entre administracions i entitats que porta l'òpera al públic més allunyat i que més difícil ho tindria”, ha conclòs Lloret.

“Un bateig operístic per a moltíssima gent”, així ho ha definit el diputat de Cultura de la Diputació Xavier Rius, que recorda emocionat algunes de les representacions de l'any passat a les que va assistir.

Després de l'estiu, el Palau de Les Arts també acostarà l'òpera a la ciutadania invitant de manera gratuïta a una selecció de pobles als assajos generals de les representacions de Palau. El secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, també ha comentat que la iniciativa s'ha oferit a les diputacions d'Alacant i Castelló sense rebre resposta.

Nou govern i les Arts

El Patronat de Les Arts té moltes expectatives del nou govern. El Palau ha estat sempre marginat del pressupost estatal malgrat ser un dels principals coliseus operístics al país. Per invitar-los a participar el nou Patronat de les Arts conformat al maig va reservar dos llocs per a l'administració central. Ara, amb el nou ministre de Cultura, Màxim Huerta, valencià, hi ha grans expectatives i asseguren que el visitaran un cop s'assente al càrrec. “Anirem a plantejar-li que s'impliquen en el patronat amb tot el que això comporta, per posar fi a la discriminació que hem patit durant anys. Anirem a demanar allò que altres teatres d'òpera ja tenen”, ha asseverat la presidenta Susana Lloret.