Les Arts fitxa al coordinador artístic del Teatro Real i de l'òpera nacional holandesa

El Palau de les Arts desplega veles per reconduïr el rumb. Desprès d'una intendent omnipotent durant 15 anys, Helga Schmidt, pendent de judici per les acusacions d'haver desfalcat el coliseu, i un substitut, David Livermore, que va dimitir abans dels dos anys per desacords laborals amb la Generalitat, l'òpera valenciana ha viscut uns mesos de sotracs i nebuloses que semblen amainar. Ara fa dos mesos es va instaurar el Patronat de Les Arts, l'òrgan encarregat de buscar més finançament per a la institució, i ascendir al gerent general a director econòmic, ha arribat el torn de nomenar nou director artístic, Jesús Iglesias Noriega.

Noriega és el primer director espanyol que tindrà l'òpera valenciana i ha estat triat entre vint candidatures després d'un procés de selecció avalat per una comissió avaluadora integrada, entre d’altres, per la directora artística del Liceu de Barcelona, Christina Scheppelmann; el director artístic del Teatro Real de Madrid, Joan Matabosch; o Ana Luisa Chova, catedràtica de Cant del Conservatori Superior de Música de València.

El nou Director Artístic de Les Arts ve de dirigir la Duch National Opera & Ballet dels Països Baixos, i durant una dècada i fins al 2012 va ser el coordinador artístic del Teatro Real de Madrid, desprès d'haver estat ajudant la Direcció Artística i Musical d’aquest entre 1997 i 2001. També té experiència al Teatro Colón de Buenos Aires.

Jesús Iglesias Noriega (Oviedo, 1971) és màster en Gestió Cultural de Música, Teatre i Dansa per la Universitat Complutense de Madrid i ha estat també professor de piano al Conservatori Superior de Música i Dansa d’Oviedo, on es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials.

La comissió avaluadora ha considerat el currículum i el projecte de Noriega com el més idoni per la formació específica coneixements musicals, l’experiència internacional i l’experiència en projectes educatius; així com la capacitat d’adaptació a l’actual model artístic de les Arts; la innovació artística i en la gestió; la capacitat de lideratge d’equips; una demostrada agenda i ‘networking’ nacional i internacional en l'àmbit de teatres operístics; la capacitat de relacions públiques en el món operístic, i per dissenyar un contingut econòmicament sostenible.

Cada candidatura va presentar un projecte de proposta i gestió artística per a les dues pròximes temporades operístiques, així com les línies mestres fins a la finalització del contracte. Cada proposta havia d'incloure tots els espais escènics de les Arts i contemplar la programació operístic, la musical, la coreogràfica i l’escènica en totes les seues varietats.

També es demanaven línies d’actuació per a garantir que les Arts siga un espai per a la internacionalització i l’excel·lència operística, que l’ús de l’espai estiga maximitzat pel que fa al conjunt de disciplines i que hi haguera una proposta simfònica de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, a més d’una proposta per a la projecció del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo i un projecte definit per a l’equip tècnic, didàctic i formatiu.

Ara el Patronat de les Arts determinarà la incorporació al seu lloc de treball. Noriega signarà un contracte de 4 anys prorrogables a 4 anys més. La retribució bruta anual a percebre se situarà entre els 120.000 i els 135.000 euros, d’acord amb les funcions que se li assignen.

D'entrada, s'haurà de posar mans a l'obra en la programació de 2019-2020, ja que els terminis per a calendaritzar les òperes són a dos anys vista i fer-se seua un programació de la propera temporada ja tancada i anunciada.