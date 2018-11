Les Arts reivindica la figura de la dona en la nova producció de Graham Vick de ‘La flauta màgica’

El Palau de les Arts reivindica la figura de la dona en el nou muntatge de La flauta màgica, de Mozart, que signa el prestigiós director anglés Graham Vick. El centre d’arts inaugura aquest dissabte 1 de desembre la seua tretzena temporada d’abonament amb aquest títol, coproduït amb el Festival de Macerata (Itàlia), i que es podrà veure fins al dia 15 d’aquest mes a la Sala Principal. Lothar Koenigs debuta en l’orquestra amb els cossos estables de les Arts, el Cor de la Generalitat, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i els artistes del Centre Plácido Domingo.

El director alemany, segons ha recordat la presidenta del Patronat de les Arts, Susana Lloret, és una prestigiosa batuta mozartiana que, després del seu pas per València, dirigirà al Metropolitan de Nova York La clemenza di Tito. Nascut a Aquisgrà, el mestre Koenigs cultiva un repertori que abasta des de Mozart fins a Alban Berg, amb treballs en les principals capitals líriques com Viena, Nova York, Munic o Milà.

Per a Lothar Koenigs, ‘La flauta màgica’ té una música que “t’atrapa i pots sentir des de dins.S’hi reconeixen diferents elements: com les referències a la música sacra en Sarastro, les melodies senzilles i de retenció fàcil en Papageno, els elements foscos en la segona ària de la Reina de la Nit…”. També ha subratllat la importància del text que inclou referències al que serà el futur de l’òpera, com l’escena entre Tamino i el Sacerdot, on ja s’endevinen figures com Wagner.

La flauta màgica és la tercera posada en escena de Graham Vick que presenta les Arts, però la primera realitzada pel prestigiós ‘regista’ per al centre operístic valencià, en col·laboració amb el Festival de Macerata (Itàlia).

Graham Vick és un dels grans noms de l’escena operística, a més d’un dels seus majors renovadors. Com a fundador i director artístic de l’Òpera de Birmingham, ha convertit la companyia en estendard de la modernització i democratització de l’òpera. Reconegut amb les distincions més altes, ha desenvolupat la seua faceta de director d’escena als principals teatres del món.

Per a aquesta coproducció de La flauta màgica, el veterà anglés s’ha envoltat d’un equip format per Stuart Nunn, responsable de l’escenografia i del vestuari, Giuseppe Di Iorio, artífex de la il·luminació, i Ron Howell, coreògraf.

Segons explica Vick, es tracta de la cinquena producció en la seua carrera del Singspiel mozartià. En aquesta ocasió l’anglés ha concebut “una versió totalment nova, que inclou un final més obert que suscita moltes preguntes i subratlla aspectes com el paper de la dona”.

En aquest sentit, el fundador de l’Òpera de Birmingham recorda que l’obra de Mozart està influenciada per la maçoneria: “La societat maçònica era exclusivament patriarcal, una realitat també a l’Església catòlica, en què la dona no té poder i no se li permet mai opinar. És molt interessant veure que aquests dos enemics tinguen això en comú, a més del silenci i el secretisme”.

Així mateix, Graham Vick ha reduït el text en alemany per a afegir diàlegs en castellà en els quals intervenen els 73 ciutadans que va convidar a participar en el muntatge a manera del cor d’una tragèdia grega, o d’una comèdia d’Aristòfanes.

“Recórrec a actors no professionals −idea amb la qual porte experimentant vint anys− amb la intenció d’enriquir la funció d’òpera, com un deure cívic, tant des del punt de vista de la representació com del públic. Busque un públic democràtic i un format d’òpera que es dirigisca a qualsevol escala, raça o credo de la comunitat en què vivim”, ha explicat.

Una combinació de experiència i joventut

Les Arts combina experiència i joventut per al repartiment d’aquesta producció, “amb l’excel·lència artística com a denominador comú”, tal com ha recordat Susana Lloret en la presentació de la producció.

Dmitry Korchak, un dels tenors belcantistes més aclamats, torna al centre d’arts per a cantar el paper de Tamino. Vinculat al centre operístic valencià des dels seus inicis, el públic recordarà les seues interpretacions en L’enfant et les sortilèges de Ravel, Eugenio Oneguin de Txaikovski, La cenerentola de Rossini o Don Giovanni de Mozart.

Debuta al Palau de les Arts, Mariangela Sicília com a Pamina. Des del seu reconeixement en Operalia 2014, la jove cantant s’ha revelat com una de les sopranos italianes amb més projecció. L’acompanya en la seua presentació a València la també soprano Tetiana Zhuravel, que va encarnar la Reina de la Nit en l’estrena d’aquest muntatge a Macerata i que repeteix aquest mateix rol.

Mark Stone interpreta Papageno, paper que ha cantat anteriorment en companyies com l’Opera de Philadelphia. El baríton britànic, que desenvolupa una important carrera com a intèrpret de recital, posseeix així mateix una premiada trajectòria discogràfica.

Per la seua banda, el baix Wilhelm Schwinghammer, figura habitual de festivals de prestigi com ara Bayreuth o Salzburg, canta el paper de Sarastro.

Completen el repartiment, el baix búlgar Deyan Vatchkov (orador/primer sacerdot), el tenor granadí i antic alumne del Centre Plácido Domingo Moisés Marín (Monostatos), el baix gal·lés Richard Wiegold (segon armat), la soprano catalana Júlia Farrés-Llongueras (Papagena), la soprano italobrasilera Camila Titinger (primera dama), les mezzosopranos del Centre Plácido Domingo Olga Syniakova i Marta Di Stefano, el tenor valencià, i també integrant del Centre de Perfeccionament, Vicent Romero i els xiquets del Trinity Boys Choir: Lucas Rebato, Kiran Patel i Dionysios Sevastakis.

En total, les Arts oferirà sis funcions d’aquest innovador muntatge de La flauta màgica els dies 1, 4, 7, 9, 13 i 15 de desembre.