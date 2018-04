Auxili ens descobreix els seus Tresors

La nova temporada de concerts té un actor protagonista, Auxili. No és un crit de socors si no un vendaval musical que ens arriba des de la Vall d'Albaida i ens arrossega a ballar amb el seu tercer disc, Tresors.

Tresors és un viatge pels últims deu anys de rodada musical d'Auxili, un grup de reggae que ara ens sorprén amb un nou disc madur i colpidor. Tresors són deu joies sonores que mantenen la base jamaicana però la barrejen amb música electrònica, rap, i talls de veu històrics, com la gravació de l’exdirigent del PP Alfons Rus, comptant diners o fragments de la nova cançó.

La música és per a ells un arma política. “És el disc més crític a l'hora de lletres. Intentem reflexar el que vivim dia a dia i no podiem callar ara que els nostres germans del nord estàn sofrint una repressió molt dura, amics d'escenaris están siguent tancant, prohibeixen llibres... no podien quedar-nos callats. Hem volgut dir el que opinem sense cap mena de por”, explica en entrevista el cantant Esteve Tortosa.

Amb Tresors, Auxili es consolida dins d'una segona generació de “rock en valencià” que ha crescut amb les influències d'Obrint Pas o La Gossa Sorda. De fet el disc, editat pel segell Propaganda pel Fet, compta amb la col·laboració de Zoo i La Raíz, tots dos grups de La Safor, dels catalans Oques Grasses i dels vascos Green Valley.