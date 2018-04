Benjamin Black i Donna Leon protagonistes de la València Negra

La literatura negra dota d'ordre un món caòtic, on el més interessant es desplega als marges. Els crims tenen una explicació lògica de la mà, per exemple, del comissari venecià Guido Brunetti, el protagonista de les novel•les de l'escriptora nord-americana Donna Leon, un fenomen de vendes traduïa a 23 llengües.

Leon (Nova Jersey, 1942) viu a Venècia des de 1981 on porta una vida anònima, ja que s'hi nega a què les seues novel•les es traduïsquen a l'italià. La llengua d'un país del qual fa una radiografia quirúrgica amb elegància. Sense sang ni fetge, Brunetti s'endinsa entre masses de turistes per la pudor dels canals, per palaus decadents, lloguers pels núvols o obres interminables, i ens revela una Itàlia molt real assolada per la corrupció, la burocràcia i el crim organitzat. Els seguidors de Brunetti podran conéixer la seua creadora el dimecres 9 de maig al Teatre Talía. Un auditori menut per a la dona més buscada del gènere.

L'altre plat fort del festival és la trobada amb Benjamin Black, pseudònim amb què el premi Príncep d'Astúries de les Lletres John Banville (Wexford, 1945) signa les novel•les policíaques. Black conversarà amb els lectors el dissabte 5 de maig a la Fundació Bancaixa.

Els encontres amb ambdós escriptors són només dues de les 115 activitats del festival que tindrà lloc entre el 4 i el 13 de maig a València, Aldaia, Benetússer, Burjassot i La Font de la Figuera. "Volem que el festival s'estenga per la ciutat i la província com una taca negra", ha subratllat el director de continguts Santiago Álvarez.

Per això han planejat visites d'autors valencians, espanyols i francesos a nou col•legis, així com una activitat amb MetroValència que distribuirà en les estacions 50 exemplars dels 15 llibres finalistes perquè els viatgers puguen conèixer'ls i llegir-los. "La cultura ha de tocar a la gent, si no es queda com quelcom a la prestatgeria, aquest és un festival per a gaudir-lo", ha afegit Álvarez.

València Negra dona tres premis a la millor novel•la policíaca en valencià, en castellà o internacional així com un premi a la trajectòria que enguany recau en Alicia Giménez Bartlett (Almansa, 1951). La mare literària de Petra Delicado i veïna de Vinarós, és l'escriptora espanyola de novel•la negra més consagrada. Amb els premis Nadal i el Planeta a la motxilla, Giménez Bartlett afila l'humor amb el personatge de Delicado, una inspectora que persegueix assassins en sèrie i trenca amb l'estereotip de femme fatale o el paper secundari que atorgava a les dones la vella literatura policíaca.

"La literatura negra és un dels gèneres més llegits i té un 10% més de lectores que de lectors", anota el director del festival Jordi Llobregat. Tal vegada per això han decidit fer una antologia de 22 relats escrits i protagonitzats per dones, H Negra, que van acompanyats d'imatges d'il•lustradors coneguts com el valencià Paco Roca, i que seran exposades al Museu Etnogràfic de València.

A Giménez Bartlett l'acompanyaran al festival la primera plana de l'escriptura policíaca d'arreu de l'estat com Juan Madrid, Andreu Martín, Carlos Zanon, Fernando Marías o Espido Freire.També els que escriuen en la nostra llengua com Pasqual Alapont o Martí Domínguez. Com ells, vindran els dos francesos més famosos ara mateix en el gènere: Bernard Minier i Frank Thillez, però també la italiana Ben Pastor o el peruà Jorge Eduardo Benavides. Tots per a conversar amb els seus lectors, discutir sobre els reptes del gènere, signar llibres i beure molt de vi, vi negre, que patrocina el festival. De fet fins i tot hi haurà dos menús inspirats amb el gènere negre que es podran degustar aquells dies a Russafa.

Encontres, xarrades, clubs de lectura, bookcrossing, gastronomia i com no, cinema i música, els companys inseparables de la literatura. La Filmoteca Valenciana projectarà una retrospectiva de Fritz Lang en el marc del festival i hi haurà un circuit de 28 concerts per cinc sales de la capital. La Sala Russafa farà una versió d'Un Crim Perfecte d'Alfred Hitchcock.

València Negra va congregar l'any passat vora de 10 mil assistents i enguany, esperen augmentar la xifra gràcies a una proposta molt més estesa territorialment. "Ens hem consolidat gràcies als nostres esforços però ara ens reben les institucions, que abans no ho feien. Ens reivindiquem com un element de la cultura i com a tal necessitem subvencions. La literatura negra és un dels gèneres més llegits i els llibreters ens asseguren que multipliquen vendes durant el festival", ha conclòs el director general Jordi Llobregat.