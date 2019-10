Bombas Gens ofereix visites guiades sense reserva prèvia al seu refugi antiaeri

Baixar a un refugi antiaeri en 15 minuts o caminar entre les restes d'un celler medieval just abans de visitar una exposició d'art contemporani, són dos de les activitats es podran fer a partir d'ara en Bombas Gens sense necessitat de reserva prèvia. Es tracta d’una nova oferta de “visites guiades exprés” que es posarà en marxa per potenciar els espais patrimonials del centre d'art de la Fundació Per Amor a l'Art.

Tal com ha informat el centre, l’edifici Bombas Gens és “una autèntica joia del patrimoni industrial valencià” que va multiplicar el seu valor quan, durant les obres de rehabilitació de l'antiga fàbrica art déco, es va descobrir un celler de finals del segle XV i un refugi de la Guerra Civil. “Dos tresors arqueològics” als quals se'ls sumaria posteriorment un jardí modernista amb “una imponent obra escultòrica” site specific de l'artista Cristina Iglesias.

La Fundació va voler apostar des del primer moment per aquests espais i, a part d'impulsar la seua rehabilitació i conservació, els va posar a l'abast del públic mitjançant visites gratuïtes guiades per l'equip de mediació del centre d'art.

Després de l'èxit total d'aquests recorreguts de prop d'una hora de durada per conèixer en profunditat la història d'aquests vestigis del passat, ara s'afegeix a l'oferta una sèrie de visites exprés, molt més àgils, pensades sobretot per als visitants que disposen de menys temps, que acudixen en família, o que no han pogut planificar i fer la reserva abans d'anar al centre. Així, estaran en marxa de l'1 de novembre fins després de Nadal, i sense inscripció prèvia els interessats podran accedir de manera gratuïta al celler i al jardí o al refugi en un format de visita molt més breu que s’haurà de sol·licitar a recepció. L’aforament mínim és de huit persones i els horaris es poden consultar la pàgina web del centre.

El centre d'art preveu també implantar un sistema d'audioguies patrimonials en diversos idiomes per atendre a un públic més ampli i oferir un servei més flexible i autònom.

Una activitat en el jardí, per Tots Sants

L'1 de novembre no només determinarà la incorporació de les visites exprés. Durant el pont de Tots Sants, Bombas Gens permetrà l'accés lliure al seu espectacular jardí en el següent horari: divendres 1 de 17h a 20h, dissabte 2 i diumenge 3, d’11h a 14h.

Una activitat gratuïta excel·lent per complementar la visita a la recentment inaugurada exposició de l'artista índia Sheela Gowda i a la de fotografia japonesa "La Mirada de les coses"; una de les més populars del centre d'art.