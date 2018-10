Bromera, l'editorial valenciana més important, inaugura seu nova: "Ens apuntem a l'optimisme"

No se'n va d'Alzira, però es trasllada a una seu nova al polígon El Pla, en unes instal·lacions que dupliquen la capacitat del magatzem anterior i compten amb una moderna nau logística. També acullen en les oficines amb comoditat els treballadors, -mig centenar en les dependències centrals dels 80 que té l'empresa en total- i espais multifuncionals que deixen espai per a "créixer en el futur". Edicions Bromera, l'empresa valenciana més important del sector, ha inaugurat aquest divendres un edifici per a una etapa que mira al futur. "Ens apuntem a l'optimisme", explica l'editor Josep Gregori, convençut que el llibre "a pesar de cert vaticinis, el llibre té molt de futur".

La trajectòria de Bromera és un bon exemple de salut en la indústria editorial contra tots els obstacles. Amb 32 anys d'història, té 4.000 títols als catàlegs dels seus diversos segells, "cap d'ells descatalogat", com remarca Gregori en presentar les instal·lacions a la premsa al costat del director literari de l'editorial, Gonçal López-Pampló.

Gonçal López-Pampló, a l'esquerra, i Josep Gregori, durant la presentació a la premsa de la seu nova d'Edicions Bromera.

La nau logística de Bromera pot emmagatzemar 7.700 palets, pràcticament el doble de la capacitat que tenia anteriorment. A això s'hi afegeixen màquines modernes que fan més ràpid tot el procés. "Ha estat una inversió important, però assequible", diu Gregori, sense especificar la quantitat concreta. Les plaques solars d'autoconsum i el sistema de gestió de residus són dos de les mesures destacades en l'aposta per "l'eficiència energètica i la sostenibilitat" de les instal·lacions.

Bromera va fer dels títols orientats a l'ensenyament una de les seues activitats principals, però ha patit les conseqüències de mesures de la Generalitat Valenciana com la reutilització dels llibres de text a les escoles. No obstant això, ha sabut obrir "noves vies de creixement", indica Gregori, com ara l'especialització enfocada als àlbums infantils i la internacionalització, amb la presència en fires i certamens. Això fa que algun dels títols de l'editorial haja estat traduït ja a 25 idiomes. El llibre de no-ficció infantil i juvenil és una altra de les vies que explora Bromera d'uns anys ençà.

Amb una festa conduida per la presentadora d'À Punt Mònica Garcia i en la qual ha actuat el cantautor Andreu Valor, Bromera ha presentat en públic la seu nova aquest divendres. La cultura, com remarca el fundador d'aquesta empresa, proporciona també una riquesa material, que es plasma, en el cas de l'editorial, en tot el treball que proporciona a impremtes, empreses d'enquadernació, transportistes, correctors, dissenyadors, il·lustradors i altres professionals. "La qüestió és continuar treballant", s'exclama. "Donarem encara molta guerra".