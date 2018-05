Cabanyal Íntim: artes escénicas para recuperar la memoria de un barrio

Artur, vecino del barrio, recuerda cuando hizo el bachiller elemental en el centro que ahora se conoce como Colegio Santiago Apóstol, cerca de la avenida de los Naranjos. Recuerda como sus profesores luchaban porque él tuviera un futuro digno más allá del ostracismo que entonces sufrían los barrios periféricos de Valencia. Fina, en cambio, nació en la Casa de los Bueyes y a veces todavía le vienen a la cabeza recuerdos de solidaridad entre el vecindario y de una niñez jugando en la calle, viviendo la libertad característica de antes de que se sepa el significado de la palabra libertad.

El Cabanyal, como todos los barrios, es también un cúmulo de recuerdos y vivencias colectivas que subyacen bajo cada calle, cada esquina y cada casa. Y así lo ha querido reivindicar el Festival Cabanyal Íntim que celebrará su octava edición del 10 al 20 de mayo de 2018 en espacios culturales como La Mutant o el Teatre El Musical así como el interior de las casas del barrio valenciano. Y, como cada año, un lema encabeza y liga toda la programación.

En anteriores ediciones conceptos como el porvenir, transformAcció o migraciones han sido esos programáticos del festival. Este año, todo se articula alrededor del significado de una palabra: memoria. La personal y la del barrio, la colectiva y la histórica, la política y la del cuerpo. Todas se darán la mano en un festival que une las artes escénicas más arriesgadas e innovadoras con un compromiso social indeleble.

Memoria de todo un barrio por medio del arte

Cabanyal Íntim no es un festival al uso: es un espacio de encuentro que reivindica las artes escénicas de vanguardia desde el sentimiento de barrio. Por eso, en su ADN figura el objetivo de abrir las puertas de las casas y dar visibilidad a los espacios del antiguo barrio de pescadores, para que vecinos y vecinas puedan ser tan protagonistas como el arte que se interpreta. No obstante, no quiere decir que se descuide una programación que reúne teatro, danza, música y performance.

Este año, el arte escénico se nos presenta a través de cuatro piezas largas: Tentativas de un barrio que recuerda, un taller de teatro colaborativo, Donde los viejos no andan cuervos, una obra de teatro para todos los públicos que mezcla humor y terror, Instruccions per no tenir por si ve La Pastora, memoria de un personaje del folclore popular que recupera la de una mujer increíble, y 43º13’44’’N, proyecto teatral alrededor de la memoria histórica. Sin olvidar más de nueve piezas breves que reúnen teatro convencional, musical, títeres y obras multidisciplinares.

Sobre la programación Íntims a la nit, se reúnen tres conciertos que ofrecen desde reinterpretaciones del cancionero libertario internacional de la mano de Don Rogelio J, hasta electrofeminismo de la mano de Kancaneo Teatro, pasando por recitales performativos de poesía como Quieroynopuedo.

La danza, por su parte, llega de la mano de Cristina Gómez que dirige y estrena dos obras distintas, y Abel Martí que hace lo mismo con la obra Trampantojo. Sin olvidar A quelar!, un taller de flamenco gratuito y abierto organizado por Extremus Danza con la ayuda de Arte for Change, un programa financiado por Obra Social La Caixa que ofrece un año de formación a la comunidad gitana del barrio del Cabanyal con talleres de flamenco, música, iluminación y sonido.

Y en cuanto a la performance, Cabanyal Íntim llevará a cabo siete acciones performativas en el Teatro El Musical, con artistas valencianos como Eva Pez o Abel Báguena, y propuestas internacionales venidas de México, Francia o Perú.

Kancaneo teatro interpretará Penkoletas Sisters, un concierto electrofeminismo

Ocho años a pie de calle

Con ocho ediciones al hombro, el festival Cabanyal Íntim también empieza a recordar de dónde viene y hacia dónde va. Nacido como espaldarazo artístico de la lucha de la plataforma cívica Salvem el Cabanyal, este festival tuvo como base programática la paralización del derribo y expropiación de viviendas particulares habitadas en el barrio.

A lo largo de sus primeros tres años, su dirección artística formada por Isabel Caballero y Jacobo Roger, experimentó con la escenificación y exhibición de obras que captaban los debates políticos de su entorno. Montajes que ponían de manifiesto que la creación escénica no era -ni quería ser- ajena a las problemáticas sociales de los valencianos y valencianas. Por eso, su programación reivindicaba desde el escenario el defender el patrimonio histórico y arquitectónico del Cabanyal-Canyamelar.

A partir de la tercera edición, cuando las ediciones empezaron a ser temáticas, se incentivó visibilització de la creación producción artística escénica contemporánea más atrevida y trencadora.

Ocho años con los que el festival ha hecho historia dinamizando el barrio, estimulando a su población y a la de toda Valencia y generando sinergias entre agentes sociales, instituciones y asociaciones. Creando, en definitiva, nuevos recuerdos sobre los que construir la memoria del Cabanyal de mañana.