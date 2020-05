Cant al Ras trasllada el seu ambient festiu de la plaça a les cases

Des de fa vint-i-quatre anys, el tercer dissabte de maig, Massalfassar acull el Cant al Ras, una trobada de músics i cantadors de l'escena musical valenciana arrelada a la tradició. “Aquest 2020 les circumstàncies no permeten realitzar el multitudinari sopar a la plaça de Massalfassar ni la llarga sobretaula de micròfon obert i celebració col·lectiva”, explica l’organització en un comunicat.

La Colla de Dimonis de Massalfassar, però, no ha volgut deixar passar la data ni ajornar la convocatòria en un calendari cada mia més incert. Per això ha preparat una edició molt especial de Cant Al Ras rebatejat per a l'ocasió com a Cant a Recer.

L'encontre tindrà lloc, com estava previst, a les 22:30 hores d'aquest dissabte 16 de maig, però l'escenari no es trobarà a la plaça de l'església sinó a la pàgina de Facebook de la Colla de Dimonis.

Participaran fins a cent deu músics i cantadors en un total de vint-i-set intervencions enregistrades en vídeo que tractaran de reproduir l'ambient espontani, càlid i festiu de la nit de la trobada. Entre els intèrprets i formacions d’aquesta edició estan Pep Gimeno Botifarra, Rondalla l'Arnadí, Escola Gatzara, Mox, Jacint Hernández, Marta Margaix, Carles Gil, De Saó, Noèlia Llorens i Susana Díaz Tejedor, entre molts altres.

Com a convidats especials de l'edició participaran una colla de cantadors d'Artà, Pollença i Sa Pobla, de Mallorca, reunits per a l'ocasió per l'associació U Camp de l'Oca.

La Colla ha proposat a més que, amb el lema "fes de ta casa una plaça", el públic habitual del festival i tot aquell que vullga afegir-s'hi organitze a casa "un sopar amb productes de la terra (no haurien de faltar l'embotit, les faves o la tomata, ni per suposat el vi, la cassalla o la mistela) i compartisca l'experiència a les xarxes amb el hashtag #cantarecer".

També avisen que qui no tinga ocasió de veure l'emissió en directe, podrà gaudir-la més tard al canal de youtube de la Colla de Dimonis.

Documental en À Punt, diumenge a les 21.15 hores

Per completar el programa, el diumenge 17, a les 21:15 hores, À Punt emetrà el documental de Josep Pitarch i Rosa Roig Cant al Ras, la nit del poble. En la mateixa línia de construcció col·lectiva que suposa la celebració de la nit del Cant al ras, el documental es va realitzar en la seua major part al llarg dels dos dies que aglutinen la posada en marxa de l’esdeveniment, amb tres equips de filmació que seguien en paral·lel els últims preparatius i l’esdevindre d’alguns dels personatges que representen les diferents parts que entren en joc una nit a l’any per tal d’oferir un autèntic mostrari del cant rural valencià.