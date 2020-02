Carlos Goñi (Revolver): “El público valenciano no me ha dejado colgado jamás”

Carlos Goñi (Madrid, 1961) nunca deja de escribir. “Tomo notas cada dos por tres”, dice el músico y cantautor de la mítica banda Revolver antes de comenzar una de las tantas entrevistas que dará a lo largo de este año en el que conmemoran su 30 aniversario encima de los escenarios. “Estoy alerta las 24 horas del día… Y así toda la vida”. Ese nerviosismo creador, más de 1.500.000 copias vendidas, cientos y cientos de conciertos y toda una vida dedicada a la música, convierten a Carlos Goñi y a Revolver en uno de los nombres más reconocidos de la escena española. València, ciudad en la que ha pasado largas temporadas, le acoge el próximo 28 de marzo en el Palau de les Arts. Las entradas para esa primera fecha se agotaron a las pocas semanas de anunciarse. Una segunda cita, el día 29, confirma que la ciudad del Túria siempre responde con Revolver.

¿Sientes algo especial cuando vienes a València?

Sí. València es casa. Me pasa igual en Madrid. Para los madrileños, soy madrileño. Y para los alicantinos, soy alicantino, porque viví mucho tiempo en Alicante. En realidad me da un poco igual. Pero sí es cierto que, cuando toco en València, no es que haya un grado de compromiso superior a cuando toco en otro sitio, porque siempre lo hago lo mejor que sé, pero aquí estoy en casa. Y eso es distinto.

Agotasteis entradas para la primera fecha que sacasteis, el 28 de marzo, y sumasteis una nueva para el 29. ¿Cómo os ha tratado el público valenciano?

Siempre responde. El público valenciano no me ha dejado colgado jamás. Tengo una sensación muy bonita de sentirme profeta en mi tierra. Pero me pasa aquí, y me pasa en Madrid y en Alicante. Son mis tres ciudades.

¿Has tocado aquí todo lo que te hubiera gustado tocar en estos 30 años?

No me obsesiona tocar mucho o poco en València. Lo que sí que te puedo decir es que todas las veces que hemos tocado aquí me lo he pagado yo. A mí no me ha contratado nunca València. Si palmo, palmo yo. Cada vez que toco en València me cuesta el dinero a mí.

¿Y en otras ciudades?

En Madrid me compran muchos más conciertos que en València.

¿Y por qué crees que ha pasado eso?

Ni lo sé ni es asunto mío. Da igual el tipo de gobierno que haya. No toco para partidos. Cuando he tocado para un ayuntamiento me ha dado igual… He tocado para Herri Batasuna, para el PP, para el PSOE… Para todos. Y me han tratado, en general, siempre bien. Y, el que me ha tratado mal, me ha tratado mal él, no el partido.

Entonces sí que has confiado siempre en el público valenciano...

Sí, siempre, pero en este negocio puedes hacerte los cálculos que quieras y luego yo he visto estrellarse aquí a Tina Turner cuando estaba reventando en todo el planeta. O Sting tampoco llenó... València es muy ‘complicadita’. A veces, otras no. En esta profesión hay que ir con cuidado, si te metes una hostia luego cuesta mucho levantarse.

Ahora celebráis 30 años de trayectoria, una muestra más de la carrera prolífica y consolidada de Revolver. Habéis viajado por toda España con letras que han cantado varias generaciones… ¿Cómo piensas que ha evolucionado, tanto tu música, estilo y temáticas, como el público al que te diriges?

Yo no me dirijo a un público concreto, a ninguno. Las canciones las hago para satisfacción mía. Soy el que tengo que verme reflejado en la canción y entenderla. No sé elegir un ‘target’. Eso es marketing. No me pertenece. Y si hay grupos que hacen eso, que seguro que sí, me parece infame. En cuanto a cómo ha evolucionado mi música… Mi música crece a la par que yo como persona. Debe ser terrible tener casi 58 años y estar tocando canciones de cuando tenías 17 que no te las crees ni para atrás. Este no es el caso.

Pero la gente cuando va a ver a Revolver quizás sí quiere escuchar esas canciones de hace 25 o 30 años...

Yo me he preocupado muchísimo cada vez que he escrito y grabado una canción de que me permita, 20 años después, poder revisar mi carrera y no sentirme avergonzado de ella. Eso es una cosa para mí imprescindible. Jamás he metido una sola canción de relleno. Ni hay un disco que me suponga un borrón.

¿Crees que el público es ahora más o menos exigente que hace 30 años?

Menos.

¿Por qué?

Porque todo es más efímero y más rápido.

¿Y tú?

Yo no.

¿Por qué?

Porque soy menos efímero y más lento.

En tus directos siempre vas eligiendo los temas que quieres, sin que haya un guion previo… ¿Puedes adelantar, más o menos, algunas de las canciones que podrá escuchar el público en Les Arts?

Muchas y muy bonitas.

¿Y el 29? ¿Otras y muy bonitas?

Exacto.

¿Te imaginas tu vida sin la música?

No.

¿No?

¡Sí podría! Me dedicaría a escribir y a jugar al ajedrez.