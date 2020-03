De Carrossa de Vilaragut a Alejandra Soler: mujeres valencianas, poderosas y olvidadas por la academia

Cada vez son más las investigaciones actuales que tratan de subsanar la herida histórica y prácticamente irreparable que ha significado marginar a las mujeres del relato oficial. Sus historias, sus logros y sus saberes, han tenido que esperar décadas -e incluso siglos- para empezar a entrar en los libros de historia, literatura o ciencia. “Siempre estuvieron ahí”, apunta el investigador y catedrático de Historia Medieval de la Universidad de València, Antoni Furió.

Furió es el coordinador del libro Quinze dones valencianes (Editorial Afers) que se publicará el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, y se presentará al día siguiente en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de València. “No son mujeres excepcionales ni destacadas, hay mujeres nobles y reinas como Maria de Castella o Carrossa de Vilaragut, y también hay otras desconocidas, anónimas, como Beatriu Guimerà, que fue perseguida por la Inquisición. Todas comparten que son valencianas”, apunta el profesor.

El ensayo, a medio camino entre la investigación y la divulgación, recoge quince historias de mujeres valencianas de diferentes clases sociales y épocas (desde la Edad Media hasta la actualidad). “Son quince vidas, pero podrían haber sido treinta, cincuenta o muchas más”, apunta el coordinador del libro en el que han participado autores y autoras, cada uno indagando sobre una mujer en concreto.

“Hay autores y autoras porque la historia de las mujeres no es un tema de mujeres. La idea es dar a entender que los temas relacionados con las mujeres, empezando por su papel en la Historia, no son temas secundarios. Nos involucra a historiadores e historiadoras, a todos y todas”, opina Furió. A través de las biografías de las quince mujeres seleccionadas se repasan, no solo sus vidas, sino sus contextos.

Entre sus páginas se encuentran nombres de mujeres como la socialista Maria Cambrils, autora de numerosos artículos sobre la necesidad de la acción feminista y la reivindicación del voto de la mujer; Empar Navarro, maestra de profesión, militante del Partit Valencianista d’Esquerra y colaboradora de la revista Pasionaria, órgano de la Associació de Dones Antifeixistes de València; Alejandra Soler, maestra republicana y gran defensora de la escuela pública, fallecida en 2017; la ginecóloga Manuela Solís Claràs, la primera mujer valenciana matriculada en la Universidad de València y la primera también en licenciarse en Medicina, para después continuar sus estudios de post doctorado en Madrid y París; u Olimpia Arozena, la primera profesora de la Universidad de València.

La veu de moltes dones poderoses ha estat silenciada en incomptables ocasions. Maria de Castella fou l'esposa d'Alfons el Magnànim i reina de la Corona d'Aragó, i exercí un enorme poder politic durant més de vint anys... Ho trobareu a «Quinze dones valencianes» (@editorialafers) pic.twitter.com/0nA4I5XZcj — Vicent Olmos (@VicentOlmos2) March 2, 2020

También hay mujeres relacionadas con la nobleza y la alta aristocracia como Maria de Castella, Germana de Foix o Isabel de Villena. O la historia de Jerònima Galés: “Su vida es un claro ejemplo de una profesional tapada por los hombres que la rodeaban, primero los maridos y luego los hijos”. Galés abrió a mitad del siglo XVI junto con Joan May la imprenta más importante de la ciudad de València de la época. Solo recientemente se ha podido documentar y revindicar su protagonismo en la vida editorial de la época.



Fer-se un nom volia dir també reivindicar-se com a dona que escrivia i publicava. Amalia Fenollosa, des del primer moment, va signar les seues obres amb noms i cognoms, sense haver de recórrer a un pseudònim masculí... Ho trobareu a «Quinze dones valencianes» (@editorialafers) pic.twitter.com/0CrLjGiP1a — Vicent Olmos (@VicentOlmos2) March 2, 2020

“La Historia se hace desde las preocupaciones y los problemas del presente. Durante mucho tiempo las mujeres no han sido protagonistas de ese presente y aún menos interesaba qué habían hecho en el pasado”, explica el historiador, que relaciona el actual interés por incorporar el relato de las mujeres en la Historia a la lucha y las reivindicaciones desde los movimientos feministas. El volumen, avanza, está dirigido a un público amplio y no es “ni una enciclopedia ni un libro de consulta”: “Está hecho para disfrutar de la lectura”.



Y un último detalle: “El libro trata de mostrar cómo han vivido y sufrido las mujeres, tanto las conocidas como las anónimas, y de preocuparse, estudiar e investigar su papel como sujeto histórico en el pasado y en el presente”.