El Centre del Carme multiplica per quatre les seues visites en dos anys

El Centre del Carme Cultura Contemporània va tancar 2018 amb un total de 343.284 visitants, un 88 % més que en 2017 (182.658 visites). Si es comparen les xifres amb 2016 (75.919), els seus visitants són quasi cinc vegades més, amb un 352% d'increment. L’activitat al Centre del Carme també ha augmentat en 2018 i ha passat d’unes 300 activitats en 2017 a més de 1.000, a les quals se sumen les 28 exposicions celebrades.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha destacat “l’evolució d’un nou model de gestió els resultats del qual són ja visibles en aquests dos anys. L’important d’aquest balanç és que el Centre del Carme és un espai ja integrat dins de la vida quotidiana dels valencians i un centre d’art de referència en el nostre territori”.

El període de més afluència de públic es va concentrar entre els mesos de març i maig, coincidint amb l’exposició del càntabre Okuda San Miguel, The multicolored equilibrium between animals and humans. L’artista va revolucionar València amb la seua geometria multicolor i va ser el focus d’atenció de nombrosos ‘instagrammers’.

Pel que fa al perfil del visitant, continuen sent més les dones que s’acosten al centre d’art, amb un 54,4%, enfront d’un 45,6% d’homes. Per edats descendeixen els visitants majors de 65 anys, que passen d’un 13% en 2017 al 7,6% en 2018, xifra que es reparteix entre els altres tres grups d’edat registrats, que augmenten el seu percentatge: un 62% d’adults, un 22,7% de joves i un 7,7% de xiquets i xiquetes menors de 12 anys.

Pérez Pont ha insistit en les activitats educatives i de mediació celebrades al Centre del Carme, entre les quals destaquen les 378 visites guiades realitzades, així com la consolidació dels tallers ‘CCCContes’, ‘CCCCinema’, ‘CCCCirc’ o ‘Nanobucles’ i les propostes de ‘Mus’n’ Babies’, que permeten oferir una programació diversa i intergeneracional.

Quant a la procedència dels visitants la major part procedix de la Comunitat Valenciana, amb un 68,6%, enfront d'un 7,1% de la resta de l'Estat espanyol i un 24,3% de públic estranger. Amb un total de 124 nacionalitats diferents, els italians continuen sent els que més visiten el Centre del Carme, seguits d'holandesos i francesos.

Més enllà de les xifres, pel centre de cultura contemporània han passat al llarg de 2018 diferents artistes de projecció internacional com els alacantins Olga Diego o Daniel García Andújar i la valenciana Teresa Cebrián, la qual inaugurava amb la seua exposició El llarg viatge, de la convocatòria Trajectòries, de revisió de trajectòries artístiques valencianes.

A més, s’han posat en marxa dues noves convocatòries públiques de caràcter educatiu: Cercles, per a projectes de mediació cultural per a joves, i Lugar Común, per a producció artística en centres ocupacionals. Així mateix, el Centre del Carme va acollir els primers residents seleccionats dins de la convocatòria de mediació cultural del programa Cultura Resident, de residències per a creadors de la Generalitat.

El Centre del Carme s’ha convertit en 2018 en el primer centre d’art a impulsar el desenvolupament d’un màster. En col·laboració amb la Universitat de València, el passat mes d’octubre s’hi van instal·lar els alumnes de PERMEA, Programa experimental de mediació i educació a través de l’art.

Nous festivals i cites culturals

Com a centre de cultura contemporània, obert a les diferents manifestacions de la cultura actual, el Centre del Carme ha col·laborat en el naixement de nous festivals i trobades internacionals a València com el recent festival Baba Kamo, festival i fira del llibre il·lustrat; o el Golem Fest, Festival de Fantasia, Terror i Ciència-ficció, els dos en l’àmbit literari i editorial, que es van sumar a la celebració del Festival Tenderete, d’autoedició gràfica i sonora.

Així mateix, ha consolidat el seu suport a la creació escènica presentant els festivals Cabanyal Íntim, Circuito Bucles, festival Tercera Setmana, o Cicle Migrats; així com a l’àmbit audiovisual, amb l’acollida del festival Cinema Jove, Docs, o el Festival Internacional de Migmetratges La Cabina, a més del festival internacional de videocreació Under the subsubway video art night. El Centre del Carme ha donat cabuda també a la creació sonora i a la música experimental amb el Festival Volumens, el Festival Internacional de Música Contemporània ENSEMS, el Festival Nits d’Aielo i Art, o el Deleste, a més dels festivals d’arts visuals Intramurs o Ciutat Vella Oberta.

El director del Centre del Carme ha recordat que “al llarg de 2018 hem col·laborat amb altres museus i centres d’art i institucions culturals d’àmbit nacional i internacional com el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía, la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l’Institut Français, l’Institut Polonés de Cultura o la Berklee College of Music”.

“Amb les seues activitats, el Centre del Carme busca oferir a la ciutadania un lloc en el qual gaudir d’una cultura integradora, inclusiva i en igualtat”, ha conclòs Pérez Pont.