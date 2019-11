CienfuegosDanza celebra con un ‘Réquiem’ sus 20 años de vida

No todos los días se cumplen veinte años de trayectoria artística y, para celebrarlo, la compañía valenciana CienfuegosDanza está preparando una de las producciones más especiales y con más volumen de su historia. Una apuesta que lleva por título Réquiem y que subirá al escenario del Teatro Principal de València los días 6, 7 y 8 de diciembre.

La pieza de danza de esta compañía creada en 1999 por el director artístico y coreógrafo, Yoshua Cienfuegos, se presenta como un espectáculo multidisciplinar con un acentuado surrealismo poético que surge de la necesidad de reflexionar sobre la muerte, pero alejándose del drama, aportando luz y reinterpretando iconos divinos para situarlos en la contemporaneidad. Una reinvención personal de la última e incompleta obra de Mozart que envolverá musicalmente a un elenco “muy ecléctico” compuesto por siete bailarines, un cuarteto de cuerda y una tenor, mientras que la adaptación musical y codirección de la obra la firma Rut Quiles.

“La música es un pretexto para tratar otros muchos temas”, explica Yoshua Cienfuegos. Memoria, olvido, restos y fragmentos, son algunas de las palabras que han inspirado al bailarín para montar esta pieza que, por primera vez, presenta en un mismo espacio un diálogo (y no una fusión) entre la danza contemporánea, la española, la música y el canto. También se acompaña de textos escritos propios y de diferentes autores, así como de proyecciones audiovisuales.

Con esta obra la compañía se adentra en nuevos lenguajes con la intención de “renovar y revitalizar” los ya recorridos. Yoshua Cienfuegos lleva desde hace tres años investigando y acumulando información sobre el Réquiem de Mozart, sobre todo a través del proceso de investigación de Estancias Coreográficas que, desde 2016, reúne en Asturias a gran variedad de intérpretes, coreógrafos y otros artistas en un proceso intenso en el que se trabajan técnicas distintas, lenguajes y herramientas.

Ese mismo año sería el de mayor reconocimiento artístico para CienfuegosDanza. La compañía valenciana consiguió cinco candidaturas y dos nominaciones en la XIX Edición de los Premios Max.

“Réquiem es un punto de inflexión”, asegura Cienfuegos, aunque reconoce que hace diez años, cuando celebraban su primera década, también sentía emociones parecidas. Sí es diferente que sea la primera incursión de la compañía en el lenguaje flamenco en esta pieza que bebe de marcos teóricos tan complejos como la filosofía o la antropología.

“La obra tiene algo muy personal y diría que político, aunque todas las obras lo son, pero en esta he sentido la necesidad de hablar de memoria histórica, una memoria que a mí se me ha negado”, apunta el coreógrafo, que atiende la llamada telefónica desde Madrid. Es allí donde se ha ensayado esta obra creada a caballo entre València y Madrid con profesionales de diferentes puntos de España y que ha requerido un gran esfuerzo para cuadrar agendas. “Hacía años que la compañía, por recursos, no podía adentrarse en una producción con este volumen. Y no es que ahora podamos, pero nos arriesgamos”, afirma decidido.

A finales de esta semana el equipo se desplazará definitivamente a la capital del Turia para ultimar detalles. Será la siguiente, la del fin de semana del puente, cuando muestren el resultado de meses de ensayos y, también, de veinte años dedicados a desarrollar un lenguaje propio desde la danza.