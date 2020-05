Cinema Jove celebrarà una edició reduïda del 5 al 8 de desembre

L’Institut Valencià de Cultura (IVC), davant de la impossibilitat de celebrar la 35a edició del festival ‘Cinema Jove’ al juny, com estava previst, ha decidit ajornar la celebració i organitzar-ne una versió més reduïda a principis del mes de desembre en algunes de les seues seus habituals com el Teatre Principal, el Teatre Rialto i el Centre Octubre de Cultura Contemporània.

Tal com informa l’organització, les circumstàncies impedeixen la celebració del festival ‘Cinema Jove’ tal com estava previst, ja que en aquest moment és impossible que s’hi desplacen directors i productors de les obres en concurs, tant de la resta de l’Estat com, sobretot, internacionals, i tampoc podrien assistir-hi la majoria dels interessats, tant a escala individual com de grup.

Es podrà veure part de les seues seccions oficials, entre les quals destaquen l’estrena de dos llargmetratges inèdits, curtmetratges i websèries.

Els canals oficials, pàgina web i xarxes socials del festival i de l’IVC anunciaran pròximament la programació de l’edició del mes de desembre.