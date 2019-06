Cinema Jove entrega els premis ‘Lluna de València’

Cinema Jove atorgarà demà els seus premis Lluna de València, que conformaran el palmarés d’aquesta 34 edició. En la gala de clausura, que se celebrarà a les 19 hores al Teatre Principal de València, es projectarà també la pel·lícula Cronofobia, que presentarà el seu director, Francesco Rizzi.

En paraules del director mateix,“Cronofobia és la història de la trobada de dues persones que viuen en una soledat autoimposada i fora del temps. La història de dos ‘presoners’ que, malgrat tot, troben una manera de comunicar-se i d’establir una relació distant i, al mateix temps, íntima”.

La idea inicial de la pel·lícula va nàixer, segons Francesco Rizzi, fa uns 10 anys, durant una experiència personal de ‘mystery shopping’: “L’ofici de client misteriós, amb els seus xicotets rituals, que deambula permanentment, i l’estudi de llibrets propis amb els quals intenta encarnar diferents tipus de clients, em va fascinar des d’un començament i va ser el punt de partida per a desenvolupar una història interessant sobre la pèrdua d’identitat”.

En la clausura s’entregaran també els Premis Un Futur de Cinema als actors Pol Monen i Nuria Herrero, guardó que van rebre en edicions passades actors hui consagrats com Elena Anaya, Marta Etura, Carlos Areces, Leticia Dolera i Adrián Lastra.

La setmana pasada Nuria Herrero va estrenar la sèrie de Telecinco Señoras del (h)AMPA. També l’hem vista en pel·lícules com El amor no es lo que era (Gabi Ochoa, 2013) i Toc Toc (Vicente Villanueva, 2017), en sèries de televisió com ara Bienvenidos al Lolita o Los misterios de Laura, i, en teatre, en produccions com La pechuga de la sardina (CDN) o La llamada (Javier Ambrossi i Javier Calvo).

Pol Monen va interpretar el seu primer protagonista a ‘Amar’ (Esteban Crespo, 2017) junt amb María Pedraza, paper pel qual va estar nominat al Goya al millor actor revelació. Un any després va protagonitzar junt amb José Coronado ‘Tu hijo’ (Miguel Ángel Vivas, 2018). Monen estarà demà en Cinema Jove per a presentar el seu últim treball ‘¿A quién te llevarías a una isla desierta?’ (Jota Linares, 2019). La projecció serà a les 18 hores en la Filmoteca.

Programació de les últimes jornades

El festival continua en la seua penúltima jornada amb les últimes projeccions i clausures de cicles. És el cas de la Trobada Audiovisual de Joves, que tancarà l’edició en el Col·legi Major Rector Peset amb l’anunci del palmarés i el lliurament de premis.

En la Filmoteca es veuran dues de les pel·lícules de Miguel Gomes que componen la seua trilogia Las mil y una noches: El inquieto i El desconsolado. Una mirada àcida a la crisi política, econòmica i social a Portugal a partir de la reescriptura dels contes tradicionals d’Orient Mitjà.

Els joves Coen presenten, al Centre del Carme, una de les seues grans pel·lícules: Fargo (1996). Ambientat en la seua Minnesota natal, el film els va suposar el seu segon premi a millors directors a Cannes i a la seua protagonista, Frances McDormand, el seu primer Óscar a la millor actriu per la seua embarassadíssima policia. La cinta viu una segona vida a través de la xicoteta pantalla, en què la seua sèrie homònima, i produïda pels germans Coen mateixos, ja té tres temporades.

Al Teatre Rialto, en la Secció Oficial de Curtmetratges, es projectaran el Programa 6 amb Riviera, Proszę o ciszę, Rapaz, Dulce i The Silence of the Dying Fish; el Programa 7, amb el curts Nus dans les rues la nuit, Rise, On the Border, Le tigre de Tasmanie i Double D, i el Programa 8 amb Lasting Marks, Hector Malot: The Last Day of the Year, Tracing Addai i Fuck you.

El cicle ‘Els déus de l’anime’ ofereix dos nous títols: La tumba de las luciérnagas, d’Isao Takahata, i Night is Short, Walk on Girl. I el cicle Youth & the Wall conclou amb la projecció a l’Institut Francés de La promesa, un amor, un muro, una esperanza (Margarethe von Trotta, 1994). A la tardor de 1961, just després de la construcció del mur de Berlín, Sophie i Konrad intenten escapar del costat oriental a l’occidental, però Konrad no ho aconsegueix. Durant els següents 28 anys sols es veuen en quatre ocasions.