Comencen les nits de cinema al claustre de la Nau

Entre el 12 i el 21 de juliol, a les 22 hores, l’Aula de Cinema de la Universitat de València reprén un any més la seua activitat estiuenca al Centre Cultural La Nau. Una proposta cultural a l’aire lliure, que combina el caràcter lúdic amb el rigor i la qualitat de la programació, i que s’ha consolidat ja com una cita ineludible per als diletants del seté art. Com en anteriors edicions, la programació inclou dos cicles a La Nau de la Universitat de València. Totes les projeccions són d’entrada lliure i en versió original subtitulades en castellà.

La programació d’enguany s’ha presentat en una roda de premsa a La Nau que ha comptat amb les intervencions d’Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Esport, José Antonio Hurtado, cap de programació de la Filmoteca (IVC) i Sara Mansanet, responsable de l’Aula de Cinema de la Universitat de València.

El primer cicle, ‘20 anys de la Nau, 20 anys de Cinema’ proposa una revisió de pel·lícules estrenades en 1999, any en què es va obrir La Nau com a centre cultural. D’aquesta manera, l’Aula de Cinema de la Universitat s’uneix a les celebracions que al llarg d’aquest s’estan realitzant amb motiu del 20 aniversari de la Nau i els 520 de la Universitat.

El cicle s’obrirà el divendres 12 de juliol amb Las vírgenes suicidas, el primer llargmetratge de Sofia Coppola, un film basat en la novel·la homònima de Jeffrey Eugenides, que en la seua adaptació al cinema va ser aplaudit per la crítica mundial.

El cicle prosseguirà el diumenge 14 juliol amb el drama de Pedro Almodóvar Todo sobre mi madre. L’Aula de Cinema de la Universitat rendeix un tribut a aquest film que compleix 20 anys i que va marcar una fita en la història del cinema espanyol: va ser la primera pel·lícula espanyola guanyadora d’un oscar i un Globus d’Or, a més de fer-se amb un Bafta, set premis Goya i millor director en el Festival de Cannes.

Matrix, que es projectarà el dimarts 16 de juliol, també compleix 20 anys. El film dirigit per Lilly i Lana Wachowski Wachowski, un referent de la ciència ficció, va aconseguir quatre premis Oscar: millor muntatge, millor so, millor edició de so i millors efectes visuals.

El cicle continuarà amb Magnolia (divendres, 19 de juliol). Aquest film de Paul Thomas Anderson el va catapultar com un dels principals directors de la seua generació, com així ho van acreditar la distinció com a millor pel·lícula en el Festival de Berlín i el Globus d’Or per a Tom Cruise com a millor actor de repartiment.

‘Nits de Cinema al Claustre’ conclourà el diumenge 21 de juliol amb una pel·lícula d’aquest cicle, Boys don’t cry, de Kimberly Peirce. Basada en la història real de Brandon Teena, una xica que sempre havia desitjat ser un xic, el film va commocionar l’opinió pública nord-americana de 1993. La producció disposava d’un pressupost baix, però això no va suposar un obstacle perquè conquistara el primer Oscar per a Hilary Swank com a millor actriu.

El segon cicle, ‘Films de culte’, està organitzat en col·laboració amb la Filmoteca de València i com a mostra prèvia de la Filmoteca d’Estiu. En aquesta línia, l’Aula de Cinema de la Universitat ofereix tres pel·lícules de culte: títols que han marcat l’imaginari de diverses generacions.

La pel·lícula encarregada d’inaugurar el cicle el dissabte 13 de juliol és el thriller Sospechosos habituales (Bryan Singer, 1995). La cinta, guanyadora d’un Oscar al millor guió original i primer Oscar per a Kevin Spacey com a millor actor de repartiment, arranca amb un sospitós incendi que s’ha produït en un vaixell al port de San Pedro. L’única pista que té l’agent Dave Kujan és un estafador que va sobreviure a la catàstrofe.

El dilluns 15 de juliol es projectarà ¿Quién puede matar a un niño? (Narciso Ibáñez Serrador, 1976). Basada en la novel·la 'El juego de los niños', de Juan José Plans, i amb música de Waldo de los Ríos, aquesta va ser la segona i última pel·lícula dirigida per Ibáñez Serrador, recentment desaparegut.

L’última pel·lícula d’aquest cicle a La Nau serà Tenemos que hablar, de Kevin (Lynne Ramsay, 2011), programada per al dimecres 17 de juliol. Guanyadora del 55é Festival de Cinema del British Film Institute, aquest drama es converteix en una cinta de terror psicològic basada en la novel·la homònima de Lionel Shriver, que es basa en la història d’una dona, Eva, autora i editora de guies de viatge, que decideix ser mare passats els 40 anys.