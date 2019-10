La Companyia Teatre Micalet reflexiona sobre la manipulació del poder amb ‘El Moviment’

La Companyia Teatre Micalet estrena el 23 d’octubre El Moviment, de Manuel Molins amb la direcció de Joan Peris, una obra de “rabiosa actualitat” que vol plantejar moltes preguntes al públic. Durant la roda de premsa de presentació de la nova producció pròpia de la Companyia Teatre Micalet, Joan Peris ha subratllat que "davant de la situació en la qual estem de ressorgiment de l'extrema dreta, és molt important que la societat reflexione sobre el que està passant ara mateix" i ha qualificat l'obra com a “teatre reflexiu més que polític”.

Aquesta vegada, Joan Peris ha apostat per un repartiment jove, format pels intèrprets Paula Albert, Helena De Luis Sapiña, Mateo Medina, Sergio Novella, Edu Rodriguez i Cristina Sanmartín, que donen vida als alumnes d’institut, contant també amb el reconegut actor per la seua trajectòria teatral, Ximo Solano, que interpreta el personatge del professor.

“Ha sigut una experiència fantàstica veure l’esperança, la il·lusió i les ganes de deixar-se la pell dels joves, que han treballat al costat d’un professional tan gran com Ximo Solano, i han estat a l’altura de la Companyia Teatre Micalet i d’aquest treball que hem fet”, ha assegurat el director Joan Peris.

Tots ells protagonitzen aquest espectacle que planteja moltes preguntes. Estem involucionant? Perquè creixen els extremismes que qüestionen la democràcia i Europa? Quina relació hi ha entre Franco i aquests líders? Els joves coneixen la nostra història recent? Sabem dialogar i arribar a pactes?

El Moviment és una metàfora sobre la manipulació del poder, un efecte espill sobre les conseqüències de l’autoritarisme, per preguntar-nos “si realment duem un feixista al nostre interior”. Al muntatge, coneixerem la història d’un professor de secundària que, a partir d’una experiència personal, posa en marxa un pla per mostrar als alumnes com és de fàcil manipular-los.

"El que fem és plantejar des del punt de vista de la joventut com tot açò repercuteix en ells. Un professor intenta manipular als xavals perquè d'alguna manera reaccionen, però el problema és: De quina manera reaccionaran? Poden reaccionar?", ha matisat l'autor, Manuel Molins.

Amb El Moviment -que estarà en cartell fins al 24 de novembre- la Companyia Teatre Micalet estrena la seua 33a producció pròpia celebrant la 25a temporada de trajectòria artística. Els seus últims muntatges han estat El Jardí dels Cirerers d’Anton Txèkhov, adaptada per Manuel Molins i dirigida per Joan Peris, guanyadora del Premi de les Arts Escèniques Valencianes 2019 a Millor Espectacle de Teatre, El Nom de Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière i Nadal a casa Els Cupiello d’Eduardo de Filippo.