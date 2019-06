El Consorci de Museus rescata la figura de Vicente Rodes en l’exposició més gran dedicada al pintor alacantí

Conegut com el ‘dit miraculós’ per la seua habilitat en el retrat al pastel, Vicente Rodes Aries (Alacant, 1783 - Barcelona, 1858) va retratar la burgesia i l’aristocràcia valencianes i catalanes de començaments del segle XIX. Acadèmic supernumerari i de mèrit en l’Acadèmia de Belles Arts de San Carlos de València i primer director de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Vicente Rodes és un dels artistes de més qualitat i producció retratística de la primera mitat del segle XIX. A pesar de la seua prolífica producció no se li ha dedicat cap exposició en més de 90 anys i la seua obra es troba dispersa per diverses col·leccions tant públiques com privades, dins i fora de l’Estat espanyol.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana presenta al Museu de Belles Arts de València l’exposició ‘Vicente Rodes Aries. L’estudi del natural. De l’Acadèmia al Romanticisme’, un projecte expositiu que recupera l’obra del pintor alacantí i la posa a disposició del gran públic, després d’una extensa investigació.

La mostra, que es va presentar en 2018 al Museu de Belles Arts de Castelló i que s’ha pogut veure també al Museu de Valls (Tarragona), ha anat evolucionant en cada una de les seus amb la incorporació d’obra, dibuixos preparatoris, pastels, així com documentació aportada per la família per a conformar un estudi i una presentació molt completa de tota la trajectòria de l’artista amb prop d'un centenar d'obres.

Entre les novetats que presenta la mostra a València destaca la incorporació del retrat del general Francisco Javier Castaños de Vicente López. La figura de Castaños i el seu caràcter militar va ser registrada en nombrosos retrats de l’època. El general espanyol va ser igualment retratat per Rodes, anys abans, la qual cosa demostra la consideració i el reconeixement que va tindre el pintor alacantí en la seua època.

Pérez Pont ha explicat que “amb aquesta exposició completem un capítol de la nostra història recuperant per al públic l’obra de Vicente Rodes. Gràcies a les investigacions dels comissaris, Pilar Tébar i Sergio Pascual, s’han localitzat uns dibuixos que han permés situar l’inici de la seua producció en una data anterior a la ressenyada fins al moment a més d’exhibir un conjunt d’olis que es trobaven dispersos en diverses col·leccions o mostrar un gran nombre d’obra inèdita, restaurar diverses peces així com contextualitzar el seu treball per a reconéixer la seua tasca dins de l’acadèmia de Sant Jordi, entre altres troballes”.

Més enllà dels olis que conserven els museus de belles arts de València i Alacant, fins ara el coneixement de la seua obra havia quedat restringit a les cites concises en els diccionaris de pintors o a estudis ja centenaris. La seua obra no s’havia vist més que en comptadíssimes mostres col·lectives, realitzades a cavall entre els segles XIX i XX, i l’única mostra monogràfica d’entitat es va deure a la iniciativa del seu net, Fidel de Moragas i Rodes, en 1926 a Valls. Per aquest motiu un elevat nombre de les obres que formen part d’aquest projecte són inèdites al públic. Recentment s'han restaurat moltes d'elles gràcies a la col·laboració de l'Institut València de Conservarció, Restauració i Investigació (IVCR+I).

Segons la comissària Pilar Tébar, Vicente Rodes és, junt amb José Aparicio, "un dels pintors alacantins més importants de la primera meitat del segle XIX” i ha destacat durant la presentació especialment la primera part de la mostra dedicada als seus anys de formació, de la qual no es tenia constància documental fins al moment.

“Va ser el retratista de la burgesia valenciana i catalana. Entre 1824 i 1834 es va fer un nom entre l’alta societat que buscava perpetuar el seu estatus. Dels seus retrats els va captivar la seua vivor, inventiva i espontaneïtat”, explica Sergio Pascual, qui ha assenyalat que “una gran part de la seua producció està en mans privades o en les cases de subhasta amb un valor molt alt de venda”.

Els comissaris de l’exposició han asseverat que “es tracta de l’exposició més important dedicada a Vicente Rodes, que mostra la qualitat de la seua obra i la seua relació i influència en l’esdevindre històric de la València i la Barcelona de l’època”.

‘Vicente Rodes Aries. L’estudi del natural’

Aquesta exposició s’organitza per blocs cronològics de les diferents etapes de la vida i obra del pintor, acompanyada per documentació de l’època. La mostra comença amb una primera part relacionada amb els seus inicis a Alacant i València, de formació i joventut, la més desconeguda. Poc se sabia dels seus primers anys fins a la localització i contextualització, per part de Pilar Tébar, a l’IES Jorge Juan d’Alacant de més de 300 dibuixos antics del pintor, procedents de l’escola de dibuix que en 1795 estava vinculada al Reial Consolat Marítim. El primer dibuix de Rodes data de 1799, la qual cosa situa els seus inicis en una data anterior a 1803, com s’afirmava en estudis anteriors.

Un segon bloc està dedicat a l’obra del Rodes madur. És en aquella fase quan aconsegueix el reconeixement tant de l’àmbit acadèmic com social. En aquest àmbit s’exhibeixen un conjunt de dibuixos procedents del Museu Nacional d’Art de Catalunya així com diversos olis de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

En aquest sentit, el director del Consorci de Museus ha destacat que “aquesta exposició és fruit de la col·laboració entre els tres museus de belles arts de Castelló, València i Alacant promoguda pel Consorci de Museus fa tres anys, un projecte que ens ha portat a treballar junt amb altres museus de l’Estat espanyol per a consolidar així la nostra col·laboració amb altres institucions culturals com el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, el Museu de Valls, el Museu del Romanticisme o la Reial Acadèmia de la Història, com a exemple de la qualitat de les obres de Rodes”.