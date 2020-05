Cultura obrirà els museus de la Generalitat el 18 de maig, Dia Internacional dels Museus

Cultura de la Generalitat es prepara per a la reobertura dels espais museístics de la Generalitat. Amb caràcter general, les portes d’aquests espais s’obriran al públic el 18 de maig coincidint amb el Dia Internacional dels Museus.

El 18 de maig, els visitants trobaran les portes obertes de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, el Museu de Belles Arts de Castelló, el Museu de la Valltorta, el Museu de Belles Arts de València, l’IVAM, el Centre del Carme Cultura Contemporània del CMCV, el Museu Arqueològic de Sagunt, el Museu de la Impremta i les Arts Gràfiques i l’IVAM-CADA d’Alcoi.

Aquesta decisió s’ha pres en una reunió convocada pel conseller Vicent Marzà amb la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i els responsables dels espais museístics que depenen del Departament de Cultura de la Generalitat.

En aquesta reunió s’ha decidit que, des de l’obertura de nou dels museus fins a finals de 2020, l’entrada a tots els espais museístics de la Generalitat serà gratuïta.

Cal recordar que es permetrà 1/3 de l’aforament en cada espai i que es reprén la visita d’exposicions però no les activitats culturals vinculades als museus. A més, s’està dotant de material per tal de poder assegurar les mesures necessàries de seguretat, distància i higiene tant del personal com dels visitants.

El personal que tornarà per a atendre l’obertura dels espais seran els equips de sala, d’informació a visitants i de seguretat.

Pel que fa al calendari expositiu de cadascun dels espais, s’allargaran totes les exposicions que hi havia en el moment en què es va haver de tancar per l’estat d’alarma. Per exemple, en el cas del Centre del Carme Cultura Contemporània, les actuals exposicions estaran fins a l’agost. En altres casos, com l’IVAM, s’aprofitarà la celebració del Dia Internacional dels Museus per a inaugurar l’exposició ‘Jorge Peris. Dark Man a lloms de l’Ocell de Foc’, que estava prevista quan es va haver de tancar.