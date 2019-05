Dolçainas, éxtasis, danza... Propuestas culturales para el fin de semana

Las actividades culturales no paran en este fin de semana de reflexión electoral. En Alicante, el espectáculo Non solum de Jorge Picó llega el sábado al Teatre Arniches. En Castelló tiene lugar la gran gala internacional de danza. En Albaida, más de 600 músicos se reúnen en el 21é Aplec de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters con motivo del 25 aniversario de Raval Jussà. Mientras, en València, suena la Novena sinfonía de Mahler a cargo del director de orquesta valenciano Gustavo Gimeno. También hay encuentros de mujeres artistas en Zaidía, teatro, exposiciones y algo más...

Non solum en el Teatre Arniches de Alicante

El Institut Valencià de Cultura presenta en el Teatre Arniches de Alicante el espectáculo Non solum, una comedia existencial a cargo del reconocido actor Sergi López y dirigida por Jorge Picó, que se representará el sábado 25 de mayo a las 20.30 horas. En Non solum, desesperadamente, un hombre solo se transforma en muchas personas para responder a una pregunta: ¿Qué está pasando aquí? Mientras el espectador ríe, una persona le sigue, otra canta y el resto se enfada. En Non solum el destino es dudar absolutamente de todo y Sergi López se revela como un soberbio y original intérprete, en una divertidísima actuación.

El éxtasis de ‘Valenciana’, en el Principal de València

La nueva coproducción del Institut Valencià de Cultura y la Diputación de València, Valenciana se representará en el Teatre Principal del 22 de mayo al 2 de junio, para después viajar al festival Grec de Barcelona y a Madrid. Valenciana se presenta como un espectáculo vibrante y trepidante, inquietante y divertido, que viaja por el túnel del tiempo de una València festera, mediatizada y corrupta de la que todos tenemos recuerdos y sentimientos enfrentados. Valenciana lleva el subtítulo ‘la realidad no es suficiente’ y habla del éxtasis, el miedo y la euforia en la València de los años 90.

Más de 600 dolçainers i Tabaleters, en Albaida

Este sábado en Albaida tiene lugar el 21é Aplec de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT). Cincuenta colles de música y más de 600 dolçainers y tabaleters valencianos tocarán con motivo del 25 aniversario del grupo de percusión, metal y dolçaina ‘Raval Jussà’. Las actividades del Aplec se iniciarán sobre las 11 horas en la Plaza Mayor de Albaida y le seguirá Dani Miquel a las 11.30 h, para luego continuar con conciertos y diferentes actividades relacionadas con la música valenciana.

Danza en el Principal de Castelló

El 26 y 27 de mayo tiene lugar en el Teatro Principal de Castelló la semifinal y la final de la XXIII Convocatoria Nacional de Danza y la XVII Gala Internacional de Danza. Solistas y compañías aportarán sus propuestas artísticas que serán evaluadas el domingo por el jurado.

La ‘Novena’ de Mahler, en les Arts

El director de orquesta valenciano Gustavo Gimeno clausura la temporada sinfónica del Palau de les Arts con la ‘Novena sinfonía’ de Mahler el sábado, 25 de mayo, a las 19.00 h, en el Auditori. El actual titular de la Filarmónica de Luxemburgo y de la Sinfónica de Toronto se reencuentra así con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, formación con la que debutó en el podio en 2014 y con la que hizo su primera incursión operística en marzo de 2015, con ‘Norma’, de Bellini, con Mariella Devia como protagonista.

‘Akelarre’ de Mujeres Artistas en el barrio La Zaidía

‘La Chimenea de Zaidia’ acoge este fin de semana el primer encuentro de mujeres artistas en La Zaidía

con dos jornadas dedicadas al arte. Ilustración, pintura, poesía, fotografía y música se combinan de la mano de artistas como Liliana Luis Sogues, Patricia Gisbert Llorens o Mara Stacca. El viernes inicia el ciclo con la inauguración de la exposición colectiva ‘Mujeres Artistas’ y un concierto ‘Tributo a las mujeres’ con la voz de Elena Almendros. El sábado se realizará un mercado de artesanía, talleres artísticos para niños y niñas y diferentes actuaciones musicales y performativas.