'Electric swan' y 'Haunted', premio a mejor mediometraje de Sección Oficial y Amalgama de La Cabina

El mediometraje coproducido por Argentina, Grecia y Francia, de la directora Konstatina Kotzamani, 'Electric Swan', y la película danesa 'Haunted', dirigida por Christian Einshoj, se han alzado con el máximo galardón de la XII edición de La Cabina-Festival Internacional de Mediometrajes de València al recibir el premio a Mejor Mediometraje de Sección Oficial y Amalgama, respectivamente.

Esta última edición del certamen ha estado coorganizada por el Aula de Cine del Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universitat de València, el Institut Valencià de Cultura, Conselleria de Cultura a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, Regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València y Diputació de València, y ha contado con el patrocinio oficial de Cerveza Turia y Caixa Popular, señala la organización en un comunicado.

'Electric Swan' (Konstantina Kotzamani, Argentina / Grecia / Francia), ganador del Premio a Mejor Mediometraje de Sección Oficial, es un mediometraje que mezcla de realismo y fantasía en la que un edificio se mueve y el techo tiembla, provocando unas extrañas náuseas que devoran a sus residentes. Los que viven arriba creen que caerán - los que viven abajo creen que se ahogarán.

El jurado ha destacado de este film "su original propuesta cinematográfica, con gran poesía y maestría. Al mismo tiempo, tiene un tono moderno mezclando crítica social y sentimientos elegantes". La cinta también ha recibido el premio a Mejor Dirección a Kotzamani y el premio a Mejor interpretación principal, que recae en Juan Carlos Aduviri; Mejor interpretación secundaria; y Dirección de arte, ex aequo con "Ultra Pulpe" (Bertrand Mandico/Francia), film, este último, que también ha sido premiado con el galardón a Mejor Banda Sonora y Mejor Dirección de Producción. Mejor Escritura Audiovisual ha recaído en la hongkonesa en torno al bullying 'That Morning' (Wong Wai Nap/Hong Kong) y Mejor Fotografía, en la sueca 'Shut Up Haters' (Jon Blohed/Suecia).

El jurado de Sección Oficial, compuesto por Idir Serghine, Lina Badenes, Jorge Calatayud, también han querido reconocer al mediometraje 'My Mother's Garden' (Lyna Zerrouki/Argelia, Francia) con una Mención Especial.

Por su parte, el jurado de Amalgama, compuesto por Ana Ramón Rubio, Ana Pfaff y David Arratibel, ha otorgado el máximo galardón a 'Haunted' (Christian Einshoj/ Dinamarca) por "su fascinante evolución narrativa que muestra el acercamiento de un hijo hacia una madre que se va dibujando a través de capas de ausencias".

El Mejor montaje ha recaído en 'Urpean Lurra' (Maddi Barber/España), mientras que el Premio a Mejor Escritura Audiovisual de Amalgama, otorgado por el jurado de Barreira A+D, es para 'Unconditional Love' (Rafal Lysak/Polonia) por "la frescura y sinceridad que transmite y, sobre todo, por el carisma de su protagonista".

El Premio a Mejor Cartel de un mediometraje, otorgado por Ada Díez, Carmen Frontera y Guillermo Climent llopis (Sr Marmota), es para 'Urpean Lurra' por "el uso de la ilustración, la composición del mismo y cómo conceptualmente casa con lo narrado en el mediometraje, convirtiéndose en un plano más".

El público del festival, que con sus votos ha participado una edición más, ha querido reconocer al film valenciano 'Makun' (Emilio Martí López/ España) como Mejor Mediometraje de Amalgama y a 'My Mother's Garden' (Lyna Zerrouki / Argelia, Francia), como Mejor Mediometraje de Sección Oficial.

“La mejor edición de la historia de La Cabina”

Como novedad este año, se ha incluido el Jurado Senior, grupo de estudiantes de La Nau Gran que han participado activamente durante los 9 días de La Cabina.

Han decidido otorgar el Premio a Mejor Mediometraje a 'My Mother's Garden' y a 'Makun' en Sección Oficial y Amalgama, respectivamente. Asimismo, han querido también valorar los films 'Jorney Through a Body' (Camille Degeye/Francia) y 'Wife, Girl, Mother' (Alain Della Negra, Kaori Kinoshita/Japón), con dos Menciones especiales.

La directora del festival, Sara Mansanet, ha querido hacer una valoración de esta duodécima edición: "Es la mejor edición de la historia de La Cabina, con mayor cantidad de estrenos e invitadas e invitados, con una respuesta por parte del público sin fisuras. Es muy complicado lo que se puede llegar a sentir en una semana cuando se ve plasmado el trabajo de tanto tiempo, pero el resultado final justifica cualquier esfuerzo".