Els titelles de ‘Jon Braun’ es revelen contra els estereotips de gènere, en el Teatre Arniches

L’Institut Valencià de Cultura presenta a Alacant l’espectacle de titelles ‘Jon Braun’ de la companyia Anita Maravillas que, en aquesta ocasió, col·labora amb la productora Portal 71. La funció tindrà lloc al Teatre Arniches diumenge que ve, 16 de febrer, a les 12.00 hores.

‘Jon Braun’ és un espectacle de titelles que narra la història d’un poblat indi en què viuen Jon i la seua germana Malintxe. Un dia, la valenta germana és capturada i el petit indi decidirà anar a la seua recerca.

Aquesta obra, ambientada com un ‘western’, construeix al voltant de Jon Braun un conte que inclou la perspectiva de gènere, en la qual es fuig de tots els estereotips. La responsable de la Unitat Territorial de l’IVC a Alacant ha assenyalat que “Jon Braun trenca amb l’estereotip de protagonista masculí. El germà xicotet es presenta com un tendre antiheroi, un xiquet maldestre i juganer que afronta les seues desgràcies ple d’il·lusió’.

Per a Alicia Garijo aquesta obra tracta de “visibilitzar altres masculinitats que hi ha a favor de la diversitat, en què ser l’heroi no siga l’única opció”. La companyia d’Anita Maravillas barreja en els seus treballs el llenguatge dels titelles, una estètica acurada i molt d’humor per al gaudi de tota la família. En aquesta ocasió ha triat Jon Braun per a parlar dels vincles entre germans que marquen les seues vides.

‘Jon Braun’ es va alçar amb el Premi Titeremurcia 2018 al millor espectacle per a públic familiar per la seua enorme creativitat i la seua impecable proposta escènica.

Per a tancar la programació del mes de febrer, el Teatre Arniches ha programat per a divendres que ve, 28 de febrer, l’obra de ‘El pequeño pony’ de la companyia Flyhard Produccions.