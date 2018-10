Els editors de llengües minoritàries busquen la fórmula per potenciar la seua internacionalització

Fins a 41 editors independents de diferents països d’Europa, així com diferents representants procedents de Catalunya, Galícia i Euskadi es donaran cita a València entre aquest dimecres 31 d’octubre i l’1 de novembre en el I Congrés Europeu Literary Market a València. La presidenta de l’Associació d’Editors del País Valencià, Àfrica Ramírez, ha inaugurat el congrés on s’exposaran diferents estratègies d’internacionalització de editorials de llengues minoritàries.

Segons ha explicat Ramírez, L’Associació d’Editors del País Valencià ha volgut fer coincidir aquest congrés amb “un gran esdeveniment cultural” que és la celebració de La Plaça del Llibre, el gran aparador d’obres escrites en valencià que es celebra durant aquests dies també a València. L’objectiu és aprofitar les sinergies que es poden produir amb les dues accions, en tant que La Plaça del Llibre servirà per a mostrar a editors de països veïns, d’una banda, que la literatura està viva i, d’altra, que hi ha interés per part les persones lectores en els textos escrits en valencià.

El Congrés d’Editors Literary Market és el punt final d’un ambiciós projecte europeu que es va encetar ara fa dos anys anomenat ‘Estratègies per a la preservació de la cultura literària europea a través de la cooperació entre editorials en llengües minoritàries’ i que té com a objectius donar suport, promocionar i internacionalitzar les xicotetes i mitjanes editorials que materialitzen obres escrites en llengües minoritàries.

El secretari de la Fundació Full, Manel Romero, ha recordat que el projecte s’ha desenvolupat en tres línies: trobades entre editors i editores en fires internacionals, la plataforma web Literary Market (per a comprar i vendre drets de traducció entre editors independents) i estratègies de cooperació entre associacions. “També farem una jornada de reflexió per platejar estratègies entre les diferents associacions per a que els editors de llengües minoritàries intercanvien drets d’autor de forma eficaç”, ha apuntat hui durant la presentació del congrés.

L’Associació d’Editors del País Valencià (AEPV), l’Associació d’Editors Lituans (LLA) junt amb l’Associació d’Editors Romanesos (AER) són les tres entitats que han impulsat aquest singular projecte europeu de cooperació i en el transcurs del qual també s’ha cooperat amb editors independents d’altres països d’Europa.

La cita ha començat amb la presentació de Asociatia Editorilor din România del projecte Aldus, una xarxa europea de fires del llibre amb l’objectiu d’augmentar la mobilitat dels editors i de crear una gran cooperació entre els professionals del món de l’edició. Durant la jornada de dijous es tractaran temes al voltant de les estratègies per potenciar la internacionalització de les associacions on intervindran membres d’editorials de diferents punts d’Europa.