Enric Monfort protagonitza el primer concert a les portes de l’Espai d’Art de Castelló

El concert d’aquest divendres és un projecte creat expressament per a la celebració de la tornada a les activitats de l’IVC a Castelló La música de ‘32º 49’ Latitud Sud’ està composta i interpretada per Enric Monfort, el so és de Juan Carlos Tomás i la veu pregravada de Raphael Vanoli