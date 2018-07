El FIB congrega uns 40.000 assistents cada dia i encara el seu 25 aniversari amb "grans expectatives"

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2018 ha congregat una mitjana de 40.000 assistents en les seues quatre jornades, una xifra per la qual el director de l'esdeveniment, Melvin Benn, s'ha mostrat satisfet, al mateix temps que ha assegurat tindre "grans expectatives" cap a l'any vinent, que el Festival compleix 25 anys. "És sens dubte una xifra que ens fa sentir molt orgullosos d'estar ací", ha destacat.

El FIB finalitzat diumenge amb "molt bones actuacions de grans caps de cartell" i un "increïble concert" de Liam Gallagher, l'últim dels artistes destacats d'aquesta edició.

El director va explicar el diumenge en roda de premsa que la millor jornada quant a xifres d'assistència va ser el divendres, amb l'actuació de The Killers com a cap de cartell. Aquest dia es van comptabilitzar prop de 48.000 persones, segons ha indicat el director.

Enguany hi ha hagut 'fibers' procedents de fins a 25 nacionalitats. En concret, han representat el 55% del públic, dels quals la majoria procedeix de Regne Unit i Irlanda, però també és destacable la presència d'assistents francesos, alemanys o australians, entre uns altres. El 45% restant és públic espanyol.

Quant a música, el director del certamen ha destacat les actuacions dels cap de cartell a més de Belle & Sebastian, The Snuts, The Vaccines o Two Door Cinema Club entre un "gran cartell i una llista d'artistes que va evolucionant".

Les confirmacions de 2019, per Nadal

Per la seua part, l'alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, ha agraït a l'organització del Festival "el seu bon fer" i als serveis de seguretat que han aconseguit que "el FIB se salde amb un èxit total", ha dit.

"El balanç és, sens dubte, un punt i seguit. L'any vinent celebrarem la 25a edició del Festival que serà una efemèride", ha valorat Marqués. Una oportunitat per a "consolidar la ciutat com una vertadera ciutat de festivals", ha apuntat.

El vicepresident i diputat provincial de Turisme, Andrés Martínez, a "agrait la valentia de l'organització i de l'Ajuntament" en la celebració del Festival.

"Mereix la província un festival que aposta pel turisme i la música, com el que acabem de gaudir", ha manifestat Martínez. Per al diputat, el FIB és "un gran esdeveniment del qual ens sentim orgullosos", en aquest sentit ha destacat el vicepresident que "cal seguir en aquesta línia i cal continuar treballant per a sumar i multiplicar".

Una edició de "accions en positiu"

Com ja s'havia anunciat des de l'organització, el FIB 2018 pretenia ser l'edició "més benèfica en les seues 24 anys de celebració". En aquest sentit, el director de Maraworld ha ressaltat que "la xifra obtinguda pels donatius efectuats en el bescanvi de polseres per a convidats ascendeix a 6.988€".

Aquesta xifra es preveu que s'"incremente en un 8% -10% aproximadament" en la jornada d'aquest diumenge. Els donatius, destinats a donar suport a les entitats Creu Roja i Save The Children, "es repartiran a parts iguals" entre ambdues, així ho ha assegurat Melvin Benn.

Una altra de les novetats per a l'edició que posa el seu punt i final aquesta nit era la instal·lació de Punts Violeta, que en paraules del director del FIB, ha tingut un "increïble èxit". En aquest sentit, Melvin Benn ha destacat "la gran acceptació i interés per part d'una bona quantitat de fibers que s'han acostat per a recaptar informació".

Benn ha assenyalat també que "han acudit prop de 900 persones" durant dijous, divendres i dissabte. Però ha remarcat que "no hi ha constància de casos de violència, la gent acudia a informar-se".