Las Fallas acercan el arte contemporáneo de Okuda a El Carme

La sala Ferrer Goerlich del Centre del Carme no deja indiferente a quien la visita. Ver 600 metros de un convento gótico pintados con las coloreadas geometrías de Okuda San Miguel impacta. Señoras de barbilla levantada, hombres de mentón severo, jóvenes de pantalones estrechos y peinados frondosos, turistas, falleros con pañuelo, todos hacen un gesto de sorpresa al entrar. De un solo golpe de vista se entiende porqué el grafitero cántabro se ha convertido en una celebridad del arte contemporáneo actual.

Okuda San Miguel exhibe 'The *Multicolored Equilibrium Between Animals and Humans', un centenar de piezas que componen la retrospectiva más grande de este artista hasta ahora. La muestra integra las técnicas de calle de Okuda: stèncils, spray, trazos de brocha de pared... con textiles, maderas, esculturas e instalaciones. Todo impregnado de una estética pop muy contemporánea y absolutamente llamativa donde se mezclan el existencialismo postmodernista, la crítica a la industria cultural, el sexo, la relación con la natura o el consumismo.

Okuda ha ofrecido la muestra en el Centre de Cultura Contemporània del Carme de Valencia en agradecimiento por la posibilidad que le ha ofrecido la ciudad de ser protagonista de las fiestas, al 'encargarle, junto con los maestros falleros Latorre y Sanz, la ejecución de la Falla del Ayuntamiento. La falla, rompedora con la tradición y fiel al estilo de Okuda, arrastra la polémica desde que se presentó el esbozo. Ahora, sin embargo, es la misma polémica la que acerca la gente a la exposición.

"La primera vez que escuché el nombre de Okuda fue en el Facebook por un comentario sobre la falla del Ayuntamiento. Al ver el boceto no me gustó nada, no es la típica falla a la que estamos acostumbrados aquí pero ahora viendo la exposición me ha impactado mucho y para bien. Creo que esto es el arte del futuro", explica Sonia F. Garcia, una valenciana de 33 años que no suele visitar ningún museo y que ayer paseaba por la muestra, después de que su madre, Carmen Garcia, le insistiera en qué tenían que ir. Para Garcia madre, en cambio, Okuda "es un mundo maravilloso de colores". Carmen Garcia visitó la muestra el domingo, volvió el martes con la hija y quiere volver con el hijo. De la falla dice, que le gusta pero que "es demasiado pequeña para destacar en la plaza del Ayuntamiento".

Como ellas, entran muchos falleros con el pañuelo al cuello a entender quién es el artista responsable de la falla municipal. Okuda San Miguel empezó a hacer grafitis en los trenes y solares de Santander en 1997. El año 2000 se fue a estudiar Bellas Artes en Madrid y cogió su propio estilo que combina modernidad y raíces con formas orgánicas y geométricas. Pero se siguió haciendo famoso en las calles. En 2009, le dieron la oportunidad de pintar una antigua iglesia en Asturias y la imagen se volvió viral por Internet. Ahora triunfa en las redes y sus obras se pueden ver en edificios y galerías de todo el mundo: India, Malí, Mozambique, los Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil, Perú, Suráfrica, México y en toda Europa.

"Okuda es uno de los grandes valores del arte actual. Desde el Centre del Carme estamos trabajando para romper las barreras que distancian a la ciudadanía de los lenguajes contemporáneos. Vincular una acción tan popular cómo son las Fallas con el trabajo de Okuda, a través de esta exposición, nos ayuda a introducir las nuevas expresiones artísticas en el imaginario colectivo", declaró el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

No es el único homenaje a las fallas que contiene el museo. El claustro gótico acoge desde principios de mes la falla/instalación del artista alicantino Daniel García Andújar, 'Los desastres de la guerra. Caballo de Troya', una ampliación de la propuesta que presentó el creador el año pasado a varios festivales como el de Tesalónica o Berlín. En este último incluso quemó la falla/instalación.

Andújar evoca obras icónicas de la historia de la arte español –imitaciones de Goya, Velázquez, la Dama de Elche, Josep Renau...– y simula los contenedores que las resguardaban en Valencia de la Guerra Civil. Esto lo contrasta con el muñeco principal, un maniquí transsexual que desafía las ideologías dominantes. Okuda por su parte, relacionó las fallas con el Burning man, el festival artístico y libertario del desierto de Nevada, por el fuego y las creaciones monumentales y se ha mostrado encantado de que su obra se queme el 19 de marzo. En el Centre del Carme, en cambio, la podréis visitar hasta el 27 de mayo.