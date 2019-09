Ferran Torrent: “La novela necesita mucha disciplina”

Cuando Ferran Torrent (Sedaví, 1951) empieza a escribir una novela no se detiene hasta que consigue terminarla. No concede entrevistas, ni hace presentaciones, ni acude a congresos. Prefiere no tener más compromisos que invocar a “la tranquilidad mental” para hilar ideas y ponerse a escribir.

“La novela necesita mucha disciplina”, explica el escritor valenciano en una mesa rodeado de periodistas. Acaba de publicar Poder contar-ho (Columna, 2019), la tercera entrega de la serie El segon sistema que comenzó con Un dinar un dia qualsevol, seguida de Invividus com nosaltres. “Un torrent de torrents”, en palabras de su editor.

En esta ocasión, personajes ya conocidos por sus lectores retroceden treinta y cinco años atrás, allá por 1982 y principios de 1983, coincidiendo con la época en la que los socialistas asumían el gobierno del Estado español con Felipe González al frente. “Me venía muy bien esa época por todas las contradicciones que se producen en ese momento. Los socialistas querían quedar bien, en una transición, que no es una ruptura, y eso produce una serie de tensiones que me interesaban”.

Desde el inicio narra la historia de un atraco real a un banco, que no pasó en 1983, sino diez años más tarde en la céntrica plaza del Ayuntamiento de València durante la primera mascletà fallera del año. El asalto duró diez minutos y los ladrones se llevaron 1.500 millones de pesetas mientras miles de personas presenciaban el espectáculo pirotécnico. El periodista Marc Sendra deberá descubrir cómo se organizó el atraco durante las páginas de esta novela donde los diálogos tienen mucha presencia.

Inspirándose en la película 1, 2, 3 de Billy Wilder, Ferran Torrent busca el ritmo para mantener captado al lector desde el minuto uno hasta el último y, sobre todo, conseguir que “se lo pase bien”. “No trabajo con argumentos, tengo la idea general y voy trabajando sobre ideas, más bien como un periodista que cada día escribe una noticia. Por eso hacia el final de la novela hay un cambio radical y, como no lo tenía programado, tuve que repasar toda la novela para que fuera coherente con ese cambio”, explica. Una forma de trabajar que, asegura, produce “mucha ansiedad”, pero al mismo tiempo “estás crispado con el texto y estás más atento”.

Así, sin guiones previos ni escaletas, Ferran Torrent completa el retrato de sus personajes en esta novela en la que “todos sospechan de todos” y donde València también toma importancia gracias a “muchos detalles” descritos en el libro. “Se trata de una novela coral con mucho humor (o eso pretendo), muchos personajes y donde se cruzan géneros como el género negro, la crónica social, la picaresca, la novela de costumbres”, describe el escritor, que no se siente cómodo con las etiquetas y se define como “novelista”, sin el género como apellido.

Poder contar-ho, que también tiene versión en castellano, continuará en la que será la cuarta entrega de la serie El segon sistema y donde volverá a repetir con antiguos personajes. El autor de novelas como Gràcies per la propina (1994, Premi Sant Jordi), Societat limitada (2002) o Bulevard dels Francesos (2010) sigue sumando títulos a su gran listado, que ya lo han convertido en uno de los escritores valencianos más consolidados.