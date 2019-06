Festejos y actividades culturales por la diversidad sexual para el fin de semana

En el fin de semana del Orgullo LGTBI se han programado diferentes actividades y festejos culturales. En el IVAM tendrá lugar un ciclo de cine marginal de los años 70 y 80 junto con conferencias con expertos sobre el tema. En el MuVIM también dedican una visita guiada en la que se explicará la historia prohibida de la diversidad sexual en València. Además, este fin de semana también hay conciertos en la Nau y mucho cine con las últimas jornadas de Cinema Jove.

Cine LGTBI en el IVAM

El IVAM ha programado una serie de proyecciones y conferencias para analizar este fenómeno, vinculado no solo al cine, que es fundamental en la historia de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI. Este ‘Encuentro de cine y conversaciones’ se celebrará del 27 al 30 de junio en el Auditorio Carmen Alborch del IVAM. El ciclo incluye encuentros y charlas con directores como José Romero, Luis Escribano, Estíbaliz Sádaba y Juan Antonio Suárez, así como una intervención de la mediadora Manuela Pedrón Nicolau que reflexionará sobre las relaciones entre el archivo, el cine y el comisariado.

Un acercamiento a la sexopolítica marginal

La exposición titulada Sexopolítiques del cinema marginal anys 70 i 80, que el IVAM acoge hasta el 6 de octubre, incluye una selección de más de 80 documentos como carteles, fanzines, revistas, boletines de asociaciones, películas y curiosidades sobre la imagen de las sexualidades disidentes durante esas dos décadas. Se trata del resultado de una investigación llevada a cabo por el comisario Alberto Berzosa.

La historia prohibida de la diversidad sexual valenciana

El Orgullo LGTBI tienen una parada este fin de semana en el MUVIM. Los fines de semana el museo ofrece visitas guiadas a la exposición permanente de la Maqueta del Padre Tosca situada en el Hall del MuVIM. A partir de esta, reconocen espacios urbanos, edificios, subsistencias y cambios que han tenido lugar hasta nuestros días. En esta ocasión tendrá lugar a las 10.30 horas la visita temática «Historia prohibida de la diversidad sexual en València».

‘Serenates’ con Paco ibáñez en la Nau

El Claustro del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València se convierte este viernes a las 22.30 horas en el escenario de la gira internacional de Paco Ibáñez, que está realizando con motivo del 50º aniversario de su histórico concierto en 1969 en el Olympia de París. El marco elegido por el cantante valenciano ha sido ‘Serenates’, el festival de referencia de las noches de verano en la ciudad. En total tendrán lugar 14 conciertos del 24 al 7 de julio. También en la Nau y tras la actuación de Paco Ibáñez, el sábado es el turno de quinteto de metal Spanish Brass interpretará el concierto ‘XXX’. El domingo 30 de junio, llega el turno del Orfeó Universitari de València, que presenta una producción propia para el festival ‘Serenates’, el espectáculo ‘African Passion by JS Bach.

Ultimas jornadas de Cinema Jove

‘Los jóvenes Coen’ presentan, en el Centre del Carme, una de sus grandes películas: ‘Fargo’ (1996). En el Teatre Rialto, en la Sección Oficial de Cortometrajes, se proyectará el Programa 6 con ‘Riviera’, ‘Proszę o ciszę’, ‘Rapaz’, ‘Dulce’ y ‘The Silence of the Dying Fish’; el Programa 7, con los cortos ‘Nus dans les rues la nuit’, ‘Rise’, ‘On the Border’, ‘Le tigre de Tasmanie’ y ‘Double D’, y el Programa 8, con ‘Lasting Marks’, ‘Hector Malot: The Last Day of the Year’, ‘Tracing Addai’ y ‘Fuck you’. Además, el ciclo ‘Los dioses del anime’ ofrece dos nuevos títulos: ‘La tumba de las luciérnagas’, de Isao Takahata, y ‘Night is Short, Walk on Girl’.

Nanos i Gegants en Vinaròs

La IV Trobada de la Federació Valenciana de Nanos i Gegants tendrá lugar en Vinaròs coincidiendo con el 75.o aniversario de los ‘gegants’ más antiguos de la población y de seis de sus ‘nanos’, además de la XXIX Trobada de Nanos i Gegants de Vinaròs. La Trobada de la Federació Valenciana de Nanos i Gegants es el encuentro de gigantes más importante de los que tienen lugar durante el año en tierras valencianas y este año se espera la participación de más de 30 grupos o ‘collas’ y unos 90 gigantes, además de otras figuras como cabezudos, caballitos y figuras de bestiario.