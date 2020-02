La Filmoteca inaugura amb ‘53 guerras’ un cicle de cinema polonés actual

La Filmoteca presenta una nova edició del cicle de cinema polonés actual, que s’inaugura el dimecres 5 de febrer, a les 18 hores, amb la projecció de ‘53 guerras’ (2017) d’Ewa Bukowska.

Com cada any, l’Institut Polonés de Cultura a Madrid organitza una mostra itinerant per a donar a conéixer en les filmoteques espanyoles pel·lícules poloneses de producció recent que no han sigut estrenades en Espanya. En aquesta edició la mostra es compon de set de llargmetratges de ficció i un documental.

En el cicle destaca la presència de dones, no solament perquè huit de les pel·lícules seleccionades estan dirigides per dones, sinó també pels temes que s’hi tracten: ‘53 guerras’, ‘Los pájaros cantan en Kiwali’ (2017) de Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze; ‘Torre. El día luminoso’ (2017) de Jagoda Szelc; i ‘Fuga’ (2018) d’Agnieszka Smoczynska, són retrats de dones que viuen situacions complexes.

El cicle també inclou produccions de cinema històric com ‘El mayordomo’ (2018) de Filip Bajon o ‘El correo de Varsovia’ (2019) de Wladyslaw Pasikowski, a més de ‘Rock’n Roll Eddie’ (2019), una pel·lícula familiar d’aventures. El documental està representat en aquesta edició per ‘La aldea de las vacas nadadoras’ (2019) de Katarzyna Trzaska, que tracta amb fina ironia la trobada d’un grup de neohippies amb els habitants d’una comunitat rural.

El cicle es projecta a la Filmoteca de València del 5 al 18 de febrer i compta amb el patrocini de l’Institut Polonés d’Art Cinematogràfic i està produït per Mañana.