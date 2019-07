La Filmoteca estrena la primera i última pel·lícula del cineasta xinés Hu Bo

L’Institut Valencià de Cultura estrena a La Filmoteca el divendres 5 de juliol, a les 18.00 hores, An Elephant Sitting Still (2018), del director xinés Hu Bo. La pel·lícula es podrà tornar a veure el divendres 12 de juliol a les 20.00 hores.

Aclamada unànimement per la crítica, An Elephant Sitting Still és una pel·lícula molt difícil d’estrenar en sales comercials per les quasi quatre hores de durada que té. El paper del cicle ‘Estrenes Filmoteca’ és, precisament, donar visibilitat al cine contemporani de qualitat que no arriba als cines.

An Elephant Sitting Still és la primera i última pel·lícula de Hu Bo, novel·lista i cineasta que es va suïcidar amb només 29 anys durant la postproducció de la pel·lícula, abans que aquesta es convertira en la sensació cinèfila de la temporada en la Berlinale, on va guanyar el premi FIPRESCI.

Es tracta d’un film sobre la Xina de hui, en el qual ressonen els ecos del primer Jia Zhang-ke, però també de Jean Eustache i Nicholas Ray. El seu punt de partida argumental, no obstant això, és molt senzill: un dia, des de l’alba fins a poqueta nit, amb diversos personatges intentant agafar un tren per a escapar de l’espiral descendent en què es troben.

Segons el director xinés Wang Bing, “aquesta pel·lícula expressa amb enorme veracitat l’angoixa que afligeix la majoria dels xinesos, en el moment en què el país entra en un nou sistema centralista en el qual es multipliquen les xicotetes traïcions i les animadversions entre les persones”.